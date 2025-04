Terreno utilizado pela escola de samba ‘Deixa Falar’ é desapropriado pela Polícia Civil Os integrantes da escola alegam que a ação de desapropriação da polícia foi violenta e sem apresentação de documentos judiciais Pará Record|Do R7 11/04/2025 - 20h34 (Atualizado em 11/04/2025 - 20h34 ) twitter

A desapropriação de um terreno utilizado pela escola de samba ‘Deixa Falar’, em Belém (PA), desencadeou uma batalha judicial.

Os integrantes da escola alegam que a ação de desapropriação da Polícia Civil foi violenta e sem apresentação de documentos judiciais. O terreno, utilizado para ensaios e atividades culturais, estava abandonado e foi revitalizado pela escola.

A Polícia Civil negou a invasão e afirmou que agiu após uma denúncia de apropriação indevida. A escola pretende recorrer judicialmente para continuar utilizando o espaço, com apoio do departamento jurídico das Escolas de Samba Associadas (ESA).

A ‘Deixa Falar’ é uma das escolas de samba mais tradicionais da capital, com 33 anos de atuação. Neste ano, a escola foi campeã no concurso de samba-enredo da Grande Rio, do Rio de Janeiro, que homenageou o Pará.