Trabalhador escapa de sequestro ao pular em rio, em Belém (PA) Vítima foi levada em sua própria embarcação por quatro criminosos, mas conseguiu fugir e pedir ajuda Pará Record|Do R7 19/03/2025 - 10h10 (Atualizado em 19/03/2025 - 10h10 )

Um trabalhador, do ramo do açaí, viveu momentos de terror ao ser sequestrado por quatro criminosos em sua residência. Vendado e amarrado, ele foi levado em sua própria embarcação, mas conseguiu escapar saltando no rio.

Um conhecido o resgatou, e ele acionou a polícia em Belém (PA). A embarcação foi encontrada à deriva, e os criminosos fugiram sem levar nada.

As autoridades estão investigando o caso e contam com a colaboração da população para capturar os responsáveis.