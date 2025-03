Vazamento tóxico em refinaria Hydro Alunorte gera preocupação em Barcarena, no Pará Incidente com ácido e soda cáustica reacende debates sobre condições operacionais e fiscalização na unidade Pará Record|Do R7 26/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 26/03/2025 - 11h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um tanque com substâncias altamente corrosivas vazou dentro da refinaria Hydro Alunorte em Barcarena, no Pará, gerando preocupação entre os funcionários e reacendendo debates sobre as condições operacionais da unidade.

O incidente, ocorrido na área nobre da Refinaria, envolveu uma mistura de ácido e soda cáustica, mas a empresa garantiu que a situação foi controlada sem impacto ao meio ambiente ou às pessoas.

No entanto, moradores da região, já afetados por vazamentos anteriores, pedem maior rigor na fiscalização para evitar novos incidentes.