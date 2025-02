Veículo usado em tentativa de execução de policial é encontrado no Pará Carro roubado em Ananindeua estava coberto por lona Pará Record|Do R7 07/02/2025 - 14h51 (Atualizado em 07/02/2025 - 14h51 ) twitter

O veículo usado na tentativa de execução de um policial militar em Belém, no Pará, foi encontrado em uma área de difícil acesso. O carro, roubado no dia 31 de dezembro em Ananindeua, foi identificado durante patrulhamento, sendo coberto por uma lona para disfarçar sua localização. A perícia foi acionada para analisar o veículo, que pode fornecer pistas importantes sobre os suspeitos envolvidos no crime.