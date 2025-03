Velório de Luna Cristina ocorre em Belém, após trágico acidente Acidente no Guamá deixou a comunidade consternada, enquanto investigações e apoio à família seguem em andamento Pará Record|Do R7 17/03/2025 - 14h08 (Atualizado em 17/03/2025 - 14h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O velório de Luna Cristina Maia de Sales, uma menina de quatro anos, ocorreu em Belém, no Pará, após um trágico acidente envolvendo uma carreta no bairro do Guamá.

O motorista, um idoso com mais de 30 anos de experiência, não estava embriagado e colaborou com as investigações. O caso seguiu sob investigação, com depoimentos e perícias em andamento.

A comunidade lamentou profundamente a perda e aguardou a recuperação de dona Roseane.