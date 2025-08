Alfa Romeo cresce 30% na Europa mas vendas caem nos EUA SUVs ajudam a impulsionar resultados e Stradale serve como “flagship” da marca Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/08/2025 - 12h00 (Atualizado em 02/08/2025 - 12h00 ) twitter

A Alfa Romeo tenta uma recuperação no mercado europeu e começa a receber frutos. No primeiro semestre de 2025 as vendas na Europa cresceram 33% segundo os dados da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA) com 33.116 unidades vendidas. A ACEA representa 27 mercados na Europa e mostra um crescimento mais consistente.

Apesar disso, as vendas nos Estados Unidos vêm caindo 34% no primeiro semestre. Todos os modelos vem perdendo espaço: Giulia (-32%), Stelvio (-40%) e Tonale (-28%) e somaram apenas 3.164 unidades vendidas.

Voltando ao mercado europeu, a Alfa se beneficiou de um efeito de marketing com o Stradale que teve só 33 unidades entregues mas recolocou a marca no mapa dos fãs de carro com um produto de desejo, o que o mercado chama de Flagship.

Alfa Romeo Stelvio repaginado chegará em 2026 com opções elétricas e híbridas

Os volumes tendem a crescer com o lançamento do Junior, modelo elétrico feito sobre a plataforma CMP do Peugeot 2008, Opel Mokka, Jeep Avenger e Fiat 600.

O Alfa Romeo Giulia segue como produto mais tradicional da marca e deve receber segunda geração em breve. Poderá ser um misto de crossover com sedã como o Peugeot 408, DS8 e Citroën C5 X.

