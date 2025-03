Ambulância de 1972 faz viagem de “despedida” após 53 anos de serviços Viagem de 5.200km serviu para mostrar importância do trabalho dos profissionais da saúde Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

GM Authority/Reprodução GM Authority/Reprodução

Uma ambulância fabricada nos anos 1970 ainda tinha licença para atender emergências nos Estados Unidos mas agora entrará para o Guiness World of Records. A Miller-Meteor Cadillac 1972 era a ambulância mais antiga em operação nos Estados Unidos com longos 53 anos de serviços prestados e acaba de concluir. sua viagem de “despedida” de 5.200km.

Symbiosis/Divulgação Symbiosis/Divulgação

A ambulância montada sobre a plataforma comercial da Cadillac saiu de Hollywood, Califórnia rumo à cidade homônima na Flórida em uma longa viagem de 5.200km para conscientizar as pessoas sobre a importância do trabalho dos paramédicos e profissionais de urgências e remoções com veículos.

GM Authority/Reprodução GM Authority/Reprodução

A iniciativa é uma ideia da Symbiosis, empresa de ambulâncias da Califórnia em parceria com a Axene Continuing Education, escola de cursos específicos para atendentes deste segmento.

Symbiosis/Reprodução Symbiosis/Reprodução

A viagem durou nove dias passando por estados como Arkansas onde a Miller-Meteor Cadillac teve problemas na direção hidráulica e enfrentou tempestades de areia no Arizona. A ambulância parou em frente a centros médicos para reforçar a importância da profissão de enfermeiros, médicos e profissionais de saúde.

‌



Guiness World of Records/Reprodução Guiness World of Records/Reprodução

A Miller-Meteor Cadillac 1972 vem equipada com motor V8 472 com 345cv de potência e câmbio automático de três velocidades. Ainda era usada com frequência nos atendimentos em várias cidades da Califórnia mas agora será aposentada em grande estilo.

‌



A Miller-Meteor Cadillac foi muito tradicional com carroceria específica para ambulância e veículo funerário. Foi um modelo ano 1959 que eternizou o Ecto 1, veículo oficial dos Caça Fantasmas (Ghostbusters, 1989) e elevou a categoria do carro a personagem famoso dos filmes do cinema.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.