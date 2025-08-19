Antes de mudança completa, Volkswagen Taos é vendido com desconto SUV médio custa R$ 211 mil na versão Highline topo de linha Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/08/2025 - 09h00 (Atualizado em 19/08/2025 - 09h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr. 19.12.2024 Marcos Camargo Jr. 19.12.2024

O Volkswagen Taos pode ser o próximo lançamento da marca no Brasil. Antes de uma mudança radical, o SUV médio está sendo oferecido em condições especiais até 31 de agosto com R$ 20 mil de desconto e financiamento com taxa 0% em toda a rede de concessionários. Vale lembrar que o Taos está deixando a linha de produção argentina e passará a vir importado do México onde ele já mudou desde o começo do ano.

Marcos Camargo Jr. 19.12.2024 Marcos Camargo Jr. 19.12.2024

A ação comercial da Volkswagen inclui somente a versão Highline 2025, que passou a contar com o câmbio automático de oito marchas no lugar do antigo de seis velocidades. O Volkswagen Taos custa R$ 231.990 na tabela de zero quilômetro e com desconto o preço cai para R$ 211.990.

Marcos Camargo Jr. 19.12.2024 Marcos Camargo Jr. 19.12.2024

Quem quiser financiar tem como o opção o Banco Volkswagen, com entrada de R$ 127.194 (60%) e 24 parcelas de R$ 3.671,57, totalizando R$ 215.311,57 já com taxas e despesas.

‌



Taos Highline 2025

‌



Na configuração Highline, o Taos traz de série faróis IQ.Light, rodas diamantadas de 19”, iluminação ambiente, bancos dianteiros com aquecimento (o do motorista elétrico), assistente de estacionamento, alerta de ponto cego, controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência, seleção de modos de condução e bancos parcialmente em couro.

Marcos Camargo Jr. 19.12.2024 Marcos Camargo Jr. 19.12.2024

O conjunto mecânico mantém o motor 1.4 TSI de 150 cv e 25,5 kgfm, agora com câmbio AQ300 de 8 marchas. Segundo a fábrica, o Taos acelera de 0 a 100 km/h em 9,3 segundos e atinge 194 km/h. O consumo homologado pelo Inmetro é de 11,1 km/l na cidade e 13,3 km/l na estrada com gasolina, e 7,7 km/l e 9,3 km/l com etanol.

‌



Sobre o próximo Taos

A Volkswagen está interrompendo a produção do Taos em General Pacheco na Argentina para receber a nova Amarok como parte do projeto Patagônia. A partir disso, o Taos passará a ser importado do México, de onde já recebia peças e componentes para a montagem na Argentina.

Marcos Camargo Jr. 19.12.2024 Marcos Camargo Jr. 19.12.2024

O visual do Taos será totalmente renovado com a nova identidade visual da Volkswagen que combina linhas retas com faróis ovalados, novo interior mais refinado e tudo alinhado aos produtos da Volkswagen na Europa.

No México o Taos é produzido com o motor 1.4 TSI de 150cv e 25,5kgfm de torque combinado com câmbio de oito marchas e também o novo motor 1.5 TSI de 176 cv que ainda tem poucas chances de estrear no Brasil.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.