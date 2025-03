Antes de viajar, veja 10 pontos críticos para revisar no veículo

Antes de viajar, veja 10 pontos críticos para revisar no veículo Viagem de Carnaval exige um check list prévio: saiba o que deve ser revisado antes de pegar a estrada Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Freepik/Reprodução

Durante os próximos dias milhões de veículos cruzam as estradas do país nas viagens de Carnaval. O feriado, que na prática dura quase uma semana, coloca a prova os veículos em viagens mais longas e em um clima mais quente em função do verão. A seguir, o R7-Autos Carros indica 10 pontos de manutenção do carro que devem ser verificados antes de pegar a estrada.

Freepik/Reprodução

Verifique os pneus e o estepe antes de pegar a estrada

Pneus em bom estado garantem maior estabilidade e aderência na estrada. Verifique a calibragem e o desgaste da banda de rodagem. Não se esqueça de checar se o estepe está em condições de uso. Calibre os pneus ainda frios o mais próximo de casa evitando que o conjunto esteja aquecido e a dilatação prejudique a calibragem.

‌



Freepik/Reprodução

Verifique os freios

Ruídos, pedal duro ou borrachudo são sinais de alerta. Antes de viajar, é fundamental verificar o fluido de freio e o estado das pastilhas e discos para evitar falhas. Se há tempos o freio não for revisado passe no mecânico e faça uma verificação lembrando que em viagens o sistema é ainda mais exigido.

‌



Freepik/Reprodução

Troque o óleo e o filtro usando o produto recomendado

O óleo do motor lubrifica as peças e garante o bom funcionamento do veículo. Consulte o manual do carro e verifique se já está na hora de trocar o óleo e o filtro. A troca é recomendada a cada 10 mil km e sempre com o filtro. O óleo deve ser o recomendado pela montadora. Aproveite a viagem e troque também o filtro de combustível e de ar se puder.

‌



Freepik/Reprodução

Confira a bateria e os sinais de desgaste

Se a bateria do carro está fraca, pode deixar o motorista na mão. O ideal é testar a carga e conferir se os terminais estão limpos e bem conectados. Há sinais de desgaste claros como partida demorada, luzes intermitentes e luz de alerta com o ícone da bateria no painel.

Freepik/Reprodução

Verifique o sistema de iluminação

Faróis, lanternas e piscas devem estar funcionando corretamente para garantir boa visibilidade e segurança na estrada, especialmente em viagens noturnas ou sob chuva. Lembrando que luzes queimadas podem render multa ao motorista em caso de blitz.

Freepik/Reprodução

Atenção ao sistema de arrefecimento nesta época do ano

O superaquecimento do motor pode causar sérios danos ao veículo. Antes de viajar, verifique o nível do líquido de arrefecimento e procure sinais de vazamento. Com o motor frio veja o nível do fluido do reservatório e faça a troca do sistema se necessário em sua oficina de confiança.

Freepik/Reprodução

verifique o sistema de suspensão

Amortecedores e molas desgastados comprometem a estabilidade do veículo, principalmente em estradas com buracos e lombadas. Verifique se há ruídos estranhos ou trepidações, direção torta ou sinal de desgaste irregular nos pneus. Isso indica que algo na suspensão precisa ser visto com urgência.

Freepik/Reprodução

Monte um kit de emergência

É sempre bom estar preparado para imprevistos. Leve ferramentas básicas, triângulo, chave de roda, macaco, cabos de chupeta, reparador de pneus e um galão extra de água para emergências. Separar um espaço no porta malas para esses itens é sempre importante.

Freepik/Reprodução

verifique a documentação

Confira se o veículo está em dia com o pagamento do IPVA e do licenciamento. É possível conferir a documentação pelo aplicativo do Detran no celular. Por precaução, é sempre recomendado levar o documento do veículo impresso. Se necessário, durante uma blitz, o documento deve ser apresentado e em muitas situações na estrada pode Não haver sinal de celular disponível para consulta on-line.

Freepik/Reprodução

lembre-se da saúde

Com estradas cheias é muito importante que a saúde também esteja em dia para a segurança de todos não dirija cansado, com algum problema de saúde e jamais dirija após ter ingerido bebidas alcoólicas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.