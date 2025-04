Após forte queda, VW mostra 3 novidades elétricas na China ID.UNYX será uma nova linha com 3 produtos mas novidades ainda demoram a chegar Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/04/2025 - 11h00 (Atualizado em 24/04/2025 - 11h00 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 24.04.2025

A Volkswagen perdeu 9,5% das vendas na China só em 2024. Foram 2,9 milhões de unidades vendidas mas uma boa parte de veículos a combustão, algo que o cliente chinês já migrou e passou a escolher marcas locais. A VW reagiu com a linha ID e os carros caros não vingaram, mas agora a marca alemã quer reconquistar o cliente com 3 novos conceitos.

Em Shanghai a Volkswagen apresentou 3 novos conceitos: Aura, Era e Evo

Estes novos veículos fazem parte da família ID.UNYX de modelos mais acessíveis para concorrer com as marcas chinesas. Thomas Ulbrich, CEO do Centro de Tecnologia da Volkswagen China (VCTC), disse em Shanghai que se trata de uma nova era de modelos elétricos ou elétricos com extensor de autonomia.

Marcos Camargo Jr. 24.04.2025

O primeiro é maior dos UNYX, o Era será um SUV grande com motor elétrico e autonomia de 300km podendo chegar a 1.000km com um motor a combustão com a função de gerador.

Marcos Camargo Jr. 24.04.2025

O ID.EVO será um SUV compacto com arquitetura de carga rápida com 800volts e o Aura vai ser um cupê e o veículo que está mais perto de ser lançado. Mas isso ainda demora pois a VW prometeu lançar esses carros como produto dentro de 34 meses. Até lá a concorrência também vai trabalhar com força para manter seu crescimento.

