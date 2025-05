Após novo Cronos, veja os 5 sedãs mais baratos do país em 2025 Há opções como o Fiat Cronos Drive e Yaris Cross XL que é o único automático Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/05/2025 - 20h00 (Atualizado em 15/05/2025 - 20h00 ) twitter

Fiat/Divulgação PEDRO BRITO

O mercado de sedãs compactos é muito relevante no Brasil onde os modelos médios são bem mais caros. Nos últimos anos eles “cresceram” a ponto de ganhar espaço dos modelos maiores com as mesmas virtudes de um porta malas avantajado. Mas atualmente quais são os sedãs mais baratos do Brasil? Desconsiderando os modelos destinados ao público PCD, o R7-Autos Carros selecionou os sedãs mais em conta. Confira:Fiat Cronos Drive: R$ 103.490 Recém remodelado o Cronos começou tímido no mercado e após o lançamento da versão 1.0 chegou ao posto de mais vendido diversas vezes. Na versão mais barata o Cronos traz o motor 1.0 Firefly flex de 71/75 cv combinado com câmbio manual de 5 marchas.

Marcos Camargo Jr. 16.12.2024 Marcos Camargo Jr. 16.12.2024

Hyundai HB20S Comfort: R$ 104.290O HB20 tem boa reputação mecânica e também é um dos sedãs mais baratos do Brasil. Único da lista a ter cinco anos de garantia vem com motor 1.0 flex aspirado de 80 cv e 10kgfm combinado com câmbio manual de 5 marchas. Essa versão está bem distante das mais caras com motor turbo e que já superam R$ 135 mil.

Chevrolet/Divulgação

Chevrolet Onix Plus LT: R$ 106.790O sedã da Chevrolet tem a versão LT aspirada como modelo básico e vem com motor 1.0 de 80/82cv e 10,6kgfm combinado com câmbio de seis velocidades manual. Em relação ao Onix turbo que chega a R$ 134,8 mil, a diferença é grande mas que também acompanha a lista de itens de série reduzida e o menor desempenho.

Volkswagen/Divulgação

Volkswagen Virtus TSI Sense: R$ 108.990O Virtus é um dos campeões de venda e traz nesta versão a combinação interessante do motor turbo 200TSI de 116cv e câmbio manual de cinco velocidades. Aqui a distância da versão topo de linha Exclusive (R$ 165,9 mil) é bem grande mas o modelo mais caro também troca o motor 1.0 pelo 1.4 250TSI.

Toyota/Divulgação Toyota/Divulgação

Toyota Yaris Sedã XL por R$ 113.290A Toyota ainda oferece o Yaris no mercado mas isso não vai durar até o final dos estoques visto que a produção foi interrompida em dezembro de 2024. No site da Toyota o Yaris ainda aparece e está disponível em algumas versões. A versão básica tem motor 1.5 flex aspirado de 115cv e 14kgfm de torque combinado com automático do tipo CVT sendo o único da lista com essa combinação.

