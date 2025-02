Aston Martin Valhalla com 812cv entra na reta final de produção

Aston Martin Valhalla com 812cv entra na reta final de produção Entregas das 999 unidades do supercarro estão previstas para o segundo semestre desse ano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/02/2025 - 19h00 (Atualizado em 28/02/2025 - 19h00 ) twitter

Aston Martin/Divulgação

O Aston Martin Valhalla terá apenas 999 unidades produzidas e as entregas já foram agendadas. A marca confirmou que o lote único já está em fase final de produção. O superesportivo é movido por um motor V8 biturbo de 4.0 litros, fornecido pela Mercedes-AMG, que entrega 812 cv de potência. Esse motor trabalha em conjunto com três motores elétricos, elevando a potência total para 1012 cv e torque de 1100 Nm (112 kgfm). O câmbio é um automatizado de dupla embreagem e oito marchas, sem marcha à ré mecânica, que é feita pelos motores elétricos, reduzindo peso.

Aston Martin/Divulgação

A suspensão do Valhalla foi projetada com amortecedores Multimatic adaptativos, que ajustam automaticamente a rigidez de acordo com o modo de condução selecionado. A dianteira possui uma configuração push-rod, que diminui a massa não suspensa, enquanto a traseira segue um esquema multilink.

Aston Martin/Divulgação

Outro destaque do conjunto de suspensão é a capacidade de ajuste para diferentes tipos de situações. Em modo pista, o carro reduz a altura do solo, otimizando a aerodinâmica e aumentando a aderência.

Aston Martin/Divulgação

O modelo da fabricante britânica possui vetorização de torque no eixo dianteiro e controle do diferencial eletrônico de deslizamento limitado (E-diff) do eixo traseiro, para melhorar a sua dinâmica geral. O chassi de carbono do Valhalla possui resistência elevada e menor peso, diminuindo a torção da carroceria.

Aston Martin/Divulgação

A Aston Martin confirmou que as entregas do novo modelo estão programadas para iniciar no segundo semestre de 2025, com o lote limitado de 999 unidades na fase final de fabricação.

