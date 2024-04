Astra segue vivo na Europa e agora oferece motor híbrido Novidade chega com preços mais salgados mas dará sobrevida a um dos carros mais vendidos no velho mundo

Alto contraste

A+

A-

Astra acelera de 0-100km/h em 9s e promete alcançar 210km/h Astra acelera de 0-100km/h em 9s e promete alcançar 210km/h (Opel/Divulgação)

Um dos carros mais desejados da década de 2000 no Brasil foi o Chevrolet Astra. No entanto ele se despediu há pouco mais de 10 anos mas na Europa segue vivo sob a marca Opel, hoje do grupo Stellantis. Agora, a Opel acaba de lançar as variantes híbridas do Astra nas versões hatch e também perua. A marca promete que será o último veículo ainda com o motor a combustão vendido na Europa.

ASTRA 2.0 USADO VALE A PENA? Preço de peças, problemas comuns do clássico Chevrolet. Veja o vídeo!

Mas qual motor ele usa?

As duas versões usam o motor 1.2 turbo combinado com sistema elétrico de 48V que ajuda a reduzir o consumo em 14% além de melhorar as emissões.

Esse motor tem 134cv e 23kgfm de torque e o propulsor elétrico pequeno Esse motor tem 134cv e 23kgfm de torque e o propulsor elétrico pequeno (Opel/Divulgação)

Esse motor tem 134cv e 23kgfm de torque e o propulsor elétrico pequeno fica conectado ao câmbio automático de seis marchas. O motor elétrico gera 28cv e 5kgfm de torque adicionais para alimentar uma bateria de 48V montada sob o banco dianteiro.

(Opel/Divulgação)

Com esse motor o Astra acelera de 0-100km/h em 9s e promete alcançar 210km/h. Mas o preço é salgado mesmo para os padrões europeus. Ele custa a partir de 36,4 mil euros (R$ 190 mil) enquanto a versão anterior a gasolina disponível até o ano passado custava 32,6 mil euros (R$ 178 mil).