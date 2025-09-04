Audi apresenta Concept C e define nova direção de design Modelo está inserido no processo de reestruturação corporativa iniciado em 2023 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/09/2025 - 10h00 (Atualizado em 04/09/2025 - 10h00 ) twitter

Audi Concept C Audi/Divulgação

A Audi revelou em Milão o Concept C, estudo que indica a linguagem visual de seus próximos modelos e inaugura uma nova filosofia de design da marca. Sem apontar um caminho claro para um determinado novo modelo a marca alemã quer exibir um novo design que irá orientar futuros projetos.

Audi Concept C Audi/Divulgação

A proposta valoriza clareza, simplicidade e inovação tecnológica, eliminando elementos considerados supérfluos e priorizando funcionalidade, emoção e relevância cultural.

Estratégia de transformação

O Concept C está inserido no processo de reestruturação corporativa iniciado em 2023, que envolve simplificação de processos internos, racionalização do portfólio e investimentos de cerca de 8 bilhões de euros na Alemanha até 2029.

Audi Concept C Audi/Divulgação

Nos últimos dois anos, a fabricante lançou mais de 20 novos modelos — entre híbridos, elétricos e versões a combustão — e pretende manter o ritmo de novidades. Um dos destaques da futura linha é o modelo elétrico de entrada previsto para 2026, que deve ampliar o alcance da marca no mercado global.

Audi Concept C Audi/Divulgação

Impacto além do design

A nova filosofia anunciada não se limita à estética dos veículos. Segundo a empresa, ela também norteará a organização interna e a estratégia de negócios, com o objetivo de reforçar a liderança tecnológica e consolidar a posição da Audi como referência no segmento premium nos principais mercados: Europa, China e Estados Unidos.

