Audi confirma produção do novo Q3 no Brasil a partir de 2026 Modelo será produzido São José dos Pinhais (PR), na região metropolitana de Curitiba Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/08/2025 - 11h00 (Atualizado em 29/08/2025 - 11h00 )

Audi Q3 Audi/Divulgação

A Audi do Brasil anunciou que iniciará a produção do novo Audi Q3 em sua fábrica em São José dos Pinhais (PR), na região metropolitana de Curitiba, a partir de 2026. A unidade está passando por reformas para adaptação da infraestrutura e instalação de novos equipamentos. Recém lançado na Europa, o Q3 sempre foi um produto de alto volume no mercado premium.

Audi Q3 Sportback Audi/Divulgação

O processo de produção permitirá que os modelos Audi Q3 e Q3 Sportback fabricados no país mantenham o mesmo padrão de qualidade das unidades produzidas em outras fábricas da marca.

Audi Q3 Audi/Divulgação

A produção da Audi no Brasil começou em 1999 com o A3. Após a interrupção em 2006, a operação foi retomada em 2015 com o A3 Sedan e, em 2016, com o Q3. Desde 2022, a planta do Paraná fabrica as versões Q3 e Q3 Sportback.

Audi Q3 Sportback Audi/Divulgação

A fábrica em São José dos Pinhais é estratégica para a operação da Audi na América do Sul e foi pioneira no uso da tração quattro e da transmissão tiptronic de oito marchas com motor transversal produzidas no país.

Audi Q3 Sportback Audi/Divulgação

A fase de adaptação da planta já começou, e a empresa deve divulgar os detalhes técnicos do novo modelo em breve.

