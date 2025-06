Audi confirma: motores a combustão podem seguir até depois de 2035 Este foi o segundo recuo da marca alemã em quatro anos: CEO fala em “flexibilidade necessária” Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/06/2025 - 13h23 (Atualizado em 24/06/2025 - 13h23 ) twitter

Depois de uma previsão otimista demais para o mundo dos carros eletrificados, a Audi anunciou mais um recuo em relação aos modelos 100% elétricos da marca. O CEO Gernot Döllner disse em uma entrevista ao site inglês Autocar que ‘é provável que a Audi continue produzindo carros a gasolina até 2035, possivelmente indo além’’.

Em 2021 a Audi anunciou que não lançaria mais nenhum carro a gasolina após 2026. No mesmo ano a marca disse que seria totalmente elétrica em 2030. No entanto, diversas crises e a baixa aceitação dos motores equipados com motor elétrico levaram primeiro a um adiamento para 2033 e agora 2035.

‘’ Vamos observar como os nossos mercados evoluem. Já decidimos estender a produção além das datas anteriormente anunciadas.’’, disse Dollner que evitou ser específico quanto ao fim de motores a combustão.

Recentemente a marca confirmou o novo Q3, um dos carros mais vendidos da marca no mundo, com versão a combustão e híbridas. No caso dos sedãs e do compacto A3, que foram grandes lançamentos do primeiro semestre a decisão foi de manter os modelos a combustão.

Marcos Camargo Jr 10.06.2025

A Audi fala em uma “flexibilidade necessária” mas é fato que até mesmo na China as vendas caíram depois desse rumo anunciado. Hoje no mercado chinês a Audi lançou uma submarca chamada “AUDI” com uma proposta de elétricos mais eficientes e mais baratos. Enquanto isso, para a Europa e Estados Unidos, o foco é usar a nova plataforma PPE na variante PPC a combustão, já que a demanda por esses veículos não diminuiu.

