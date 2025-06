Nova geração do Audi Q3 evolui mas design gera controvérsias SUV compacto ganha versão PHEV evoluída e mantém 1.5 TFSI e 2.0 TFSI a gasolina ou diesel na Europa Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/06/2025 - 10h39 (Atualizado em 17/06/2025 - 10h39 ) twitter

Nesta semana a Audi apresenta na Europa a nova geração do Q3. Feito sobre a nova plataforma híbrida e modular PPC, o novo Q3 vem na sequência dos novos A5, Q5 e também dos novos A6 e Q6 E-Tron. No Brasil o último lançamento foi o novo A3 hatch 2026.

novo Audi Q3 apresentado na Europa em quatro versões linha 2026 Audi Divulgação

Essa é a terceira geração do Q3 que muda por inteiro trazendo mais eletrificação para a linha e melhorando a performance como um todo. No entanto, o novo design dividiu opiniões na Europa sendo que aqui ainda não há uma previsão para que o Q3 seja ao menos apresentado.

novo Audi Q3 apresentado na Europa em quatro versões linha 2026 Audi Divulgação

Novo design

O novo Audi Q3 dá ênfase a um desenho mais jovial e esportivo. Tem os farois afilados e na linha do capô enquanto a grade Singleframe segue o padrão dos novos Audi. Os farois, porém, trazem nova tecnologia de micro LEDs. São 25,6 mil microleds ajustáveis e segundo a Audi cada segmento de iluminação tem metade da espessura do fio de cabelo.

‌



novo Audi Q3 apresentado na Europa em quatro versões linha 2026 Audi Divulgação

Na traseira, as lanternas são divididas o que também dividiu as opiniões em torno do novo Audi Q3 que ganha o estilo similar a inúmeros SUVs chineses sendo que a própria marca alemã quer recuperar seu mercado na China.

novo Audi Q3 apresentado na Europa em quatro versões linha 2026 Audi Divulgação

Na traseira o OLED da lanterna tem 36 segmentos e pode formar luzes ao gosto do dono assim como o logotipo da Audi é iluminado.

‌



O parachoque também ganha elementos maiores em destaque com duas pontas mais abertas assim como escape mais oculto.

Interior do novo Audi Q3

‌



novo Audi Q3 apresentado na Europa em quatro versões linha 2026 Audi Divulgação

A nova geração do Audi Q3 traz a identidade nova dos modelos alemães. O volante destacado em formato de bumerangue, novo sistema operacional mais simples e eficiente e painel digital de 11,9 polegadas e tela de 12,8 mas sem a terceira tela dos passageiros.

novo Audi Q3 apresentado na Europa em quatro versões linha 2026 Audi Divulgação

O sistema operacional é o Android Automotive, pensado exclusivamente para a Audi. Há inovações como um novo tratamento de isolamento acústico com vidros laminados, alavanca multifuncional atrás do volante, câmbio com ajuste por botões, múltiplos porta objetos e mais comandos concentrados na multimídia.

novo Audi Q3 apresentado na Europa em quatro versões linha 2026 Audi Divulgação

Motor do Audi Q3 2026

Há uma série de novidades com maior presença da eletrificação e uma versão PHEV evoluída. A versão de entrada do Q3 que não é um carro de luxo na Europa, tem motor 1.5 lTFSI de 150cv e 25,kgfm de torque com tração dianteira e câmbio de dupla embreagem.

As rodas são aro 17. Marcando mais um recuo diante das elevadas metas de eletrificação do passado, a versão intermediária do Audi Q3 tem motor 2.0 TFSi de bons 264cv e 40kgfm de torque com tração Quattro e até o 2.0 TDI diesel de 150cv e 36kgfm de torque mas com tração dianteira.

novo Audi Q3 apresentado na Europa em quatro versões linha 2026 Audi Divulgação

O Audi Q3 PHEV deve ser a versão de maior destaque combinando o 1.5 TFSI turbo de 150cv com um motor elétrico que resulta em 272cv e 40kgfm de torque com baterias de 19,7kwh e autonomia elétrica de 120km (WLTP). Essa solução vem com câmbio automático de seis marchas e tração dianteira.

O preço no mercado europeu parte de 44 mil euros, cerca de R$ 280 mil e a pré venda já está aberta em alguns países. O novo Q3 pode e deve chegar ao Brasil mas isso não deve ocorrer antes de 2026.

