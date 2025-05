AUDI E5 chega às concessionárias da China com até 787cv Preço ainda não foi definido e as primeiras entregas estão programadas para agosto deste ano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/05/2025 - 15h00 (Atualizado em 11/05/2025 - 15h00 ) twitter

AUDI/Divulgação

A Audi lançou a marca “AUDI” na China com uma nova proposta de carros mais modernos para o público jovem. Em parceria com a gigante SAIC, a AUDI começa a mostrar seu primeiro veículo: o E5 Sportback, que não tem relação com o Audi A5 e já está nas concessionárias das grandes cidades chinesas como Shanghai, Pequim e Guangzhou. O preço ainda não foi definido e as primeiras entregas estão programadas para agosto deste ano.

AUDI/Divulgação

O AUDI E5 mede 4,87m de comprimento, ,199m de largura, 1,46m em altura e 2,95m. Mirando peruas similares como Nio ET5T e Zeekr 007GT, o AUDI E5 tem proposta de desempenho com sua dupla motorização elétrica de 787 cv de potência e aceleração de 0 a 100 km/h em 3,4 segundos. Há outras versões mais acessíveis com 295 cv na versão de entrada, seguida e 402 cv.

AUDI/Divulgação

O AUDI também dispensa plataformas como a MEB. O AUDI usa a base ADP ou Advanced Digitised Platform, desenvolvida em conjunto com a Audi AG e SAIC.

AUDI/Divulgação

Por dentro, o E5 traz realidade aumentada, telas de 59 polegadas com resolução 4K e sistema de condução autônoma, LEDs com 469 lâmpadas individuais em padrões circulares. O carro é controlado por chip Qualcomm Snapdragon.

‌



A AUDI vai lançar mais dois veículos sobre esta plataforma. “O AUDI E5 Sportback é nosso primeiro modelo com a nova Plataforma Digital Avançada, entregando o melhor dos dois mundos: a tradição tecnológica alemã da Audi com as inovações digitais mais recentes da China”, disse Fermín Soneira, CEO do projeto entre Audi e SAIC.

‌



‌



