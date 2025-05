Audi e-Tron GT ganha mais potência na Europa Versão e-Tron GT Quattro recebeu atualizações agora com até 585cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/05/2025 - 14h00 (Atualizado em 13/05/2025 - 14h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Audi e-Tron GT ganha mais potência na Europa Audi/Divulgação

Ainda que a Audi esteja atualizando sua linha de elétricos com novos modelos baseados na plataforma PPE, ainda há novidades para o tradicional e-Tron. A versão e-Tron GT Quattro recebeu atualizações agora com até 585cv.

Na mecânica, o Audi e-Tron GT Quattro traz dois motores elétricos, um em cada eixo, com potência combinada de 503 cv, podendo atingir 585 cv quando o modo controle de largada (Launch Control) é ativado. Nesse modo, a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 4,0 segundos. O conjunto é alimentado por uma bateria de 105 kWh de capacidade, com alcance de até 622 km no ciclo WLTP. O sistema de tração integral Quattro atua de forma automática e variável, melhorando a distribuição de torque conforme a necessidade.

Audi e-Tron GT ganha mais potência na Europa Audi/Divulgação

Segundo a Audi, o e-tron GT Quattro consegue recuperar cerca de 285 km de autonomia em 10 minutos em carregadores de 320 kW. No design, a nova versão traz as mesmas linhas da família GT com coeficiente de arrasto de 0,24 e, em relação à versão S, 30 kg a menos, o que melhora a dinâmica de condução e contribui para a eficiência energética.

Audi e-Tron GT ganha mais potência na Europa Audi/Divulgação

Ele será produzido na planta da Audi em Böllinger Höfe, em Neckarsulm, na Alemanha, e já está disponível para encomenda na Europa com preço inicial de 108.900 euros (cerca de R$ 683.617). No Brasil, atualmente a Audi anuncia a versão ainda com 530cv, mas o preço não aparece no configurador da marca.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.