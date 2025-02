Bajaj celebra 10 mil motos produzidas em sete meses no Brasil Linha de montagem foi inaugurada em junho de 2024 em Manaus/AM Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/01/2025 - 10h00 (Atualizado em 19/01/2025 - 10h00 ) twitter

A Bajaj do Brasil alcançou no início deste ano o volume acumulado de 10 mil motos produzidas em sua fábrica, localizada em Manaus (AM). Segundo a marca, a motocicleta que representa esse montante é uma Dominar 400, a mais vendida da Bajaj no país. A marca já conta com 25 concessionárias no mercado brasileiro.

Bajaj tem linha de produção em Manaus/AM (Bajaj Divulgação)

Inaugurada oficialmente em 25 de junho de 2024, a fábrica brasileira da marca tem capacidade para produzir 20 mil motocicletas por ano. Ao todo, em 2024, foram 11.087 unidades emplacadas no mercado nacional.

Bajaj cresceu 184% nas vendas em 2024 (Bajaj Divulgação)

A fábrica da Bajaj do Brasil conta mais de 200 funcionários na operação, entre funcionários diretos e indiretos e está nos planos reforçar a equipe no decorrer de 2025. A unidade opera em regime CKD (Completely Knock Down, ou seja, completamente desmontada), realizando os processos de preparação de kit, montagem de motor, montagem da motocicleta, controle de qualidade, embalagem e expedição.

Bajaj cresceu 184% nas vendas em 2024 (Bajaj Divulgação)

Atualmente, os 4 modelos Bajaj disponíveis no mercado brasileiro são montados na fábrica, sendo que já foram produzidas 1.780 unidades da Dominar 160, 2.175 da Dominar 200, 1.560 da Dominar 250 e 4.485 da Dominar 400.

“Chegar às primeiras 10 mil motos produzidas em Manaus (AM), na primeira fábrica da marca fora da Índia, é um grande marco para a história da Bajaj do Brasil e da Bajaj Auto Limited. Desde a nossa chegada ao Brasil, sempre tivemos como meta a produção local e ver esse objetivo concretizado, com um volume crescente e entregando motocicletas com o alto padrão de qualidade global da Bajaj é uma grande conquista para todo o nosso time. Agradecemos a todos os Funcionários, Fornecedores e Parceiros que estão conosco nesta jornada e aos milhares Clientes Brasileiros que têm confiado em nosso trabalho”, declara Waldyr Ferreira, Managing Director da Bajaj do Brasil.

