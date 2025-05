BMW já produz scooter C 400 X no Brasil: veja o que muda Novidade está na opção de cor “Rugged”, tela de série e controle de tração Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/05/2025 - 11h30 (Atualizado em 07/05/2025 - 12h14 ) twitter

Scooter C 400 X BMW/Divulgação

A BMW Motorrad já está produzindo a scooter C 400 X em Manaus. A scooter lançada no ano passado recebeu melhorias de conectividade e tração, além de uma nova opção de cor para se tornar mais competitivo.

Visualmente, a BMW C 400 X traz a opção “Rugged” com detalhes em dourado fosco no acabamento e pinças de freio. Outra novidade é o sistema BMW Motorrad ABS Pro e Controle de Tração Dinâmico (DTC) que melhoram a aderência da scooter. A tela TFT de 6,5 polegadas passa a ser de série.

BMW C 400 X já tem foto na fábrica de Manaus/AM

A motorização não sofreu mudanças. A BMW C 400 X tem motor monocilíndrico de 34cv e 3,5kgfm de torque combinado com câmbio automático CVT.

BMW C 400 X BMW Divulgação

“A BMW C 400 X não é apenas uma scooter, mas uma extensão da filosofia BMW Motorrad: desempenho, segurança e conectividade de ponta em um modelo urbano sofisticado. Sua tecnologia e design foram pensados para quem busca praticidade sem abrir mão da experiência de pilotagem superior”, explica Matheus Pereira, CEO da BMW Motorrad no Brasil.

