BMW mostra novo i4 no SP-Arte com preço partir de R$ 581,9 mil Veículo consegue acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 3,9 segundos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/04/2025 - 12h24 (Atualizado em 02/04/2025 - 12h24 )

Marcos Camargo Jr.

Introduzido em 2022, o BMW i4 2025 foi exibido no evento SP-Arte, em São Paulo, com um leve retoque no design. Além da atualização estética, o automóvel elétrico será comercializado por R$ 581.950 na versão inicial M40 Sport e por R$ 674.950 na configuração topo de linha M50 xDrive. A novidade acelera de 0 a 100 km/h em apenas 3,9 segundos e possui autonomia de até 405 km com uma carga completa da bateria.

Entre as alterações visuais, o BMW i4 recebeu uma nova identidade nos faróis dianteiros, um acabamento em Black Piano e rodas de 19 polegadas equipadas com pneus 245/50. A traseira também foi redesenhada, apresentando lanternas renovadas com iluminação tridimensional.

No interior, o BMW i4 preservou as amplas telas, mas agora conta com uma nova saída de ar-condicionado e uma base de volante reta, destacada por uma marcação vermelha. O modelo também dispõe do sistema id8.5, que aprimora a navegação com um mapa nativo mais intuitivo. Já o acabamento em fibra de carbono está disponível exclusivamente na versão M50, ficando ausente na M40. Ambas as versões possuem head-up display e um sistema completo de condução semiautônoma.

Quanto à motorização, o BMW i4 apresenta um propulsor de 340 cv e 430 Nm de torque na versão M40, enquanto a variante M50 entrega 544 cv e 795 Nm de torque. De acordo com a montadora, o veículo atinge 100 km/h em apenas 3,9 segundos.

A bateria tem capacidade de 81,3 kWh, garantindo uma autonomia de até 399 km na versão M40. Já a configuração M50 pode percorrer até 405 km com uma única carga.

