BMW testa baterias de estado sólido Gerenciamento da expansão das células é testado em um i7, considerado modelo mais tecnológico da marca Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/05/2025 - 15h00 (Atualizado em 25/05/2025 - 15h00 )

BMW/Divulgação

A BMW está evoluindo as soluções usadas em carros elétricos da marca. Como parte dessas pesquisas, a marca bávara anunciou que está testando células de bateria totalmente em estado sólido (ASSB) em um BMW i7, na região de Munique, na Alemanha. O teste é conduzido pela Solid Power, uma das empresas do grupo.

BMW/Divulgação

De acordo com a marca, a tecnologia ASSB tem benefícios potenciais como maior densidade energética em um sistema de armazenamento mais compacto, se comparado as tecnologias atuais. Com isso, seria possível proporcionar maior autonomia aos veículos sem a desvantagem de aumento de peso.

BMW/Divulgação

A bateria conceito combina os princípios de construção de células prismáticas em módulos, com novos conceitos de módulo para integrar as células ASSB da Solid Power.

BMW/Divulgação

As células da Solid Power usa uma nova tecnologia de gerenciamento de eletrólitos à base de sulfeto e sua integração completa em um pacote de baterias passarão por testes durante os próximos meses. Não há prazo específico para que as baterias estejam disponíves em escala comercial por aqui.

