BYD entrega mais 60 ônibus elétricos para a Prefeitura de São Paulo Na total, cidade tem quase 600 veículos a bateria mas ainda está bem longe da meta inicial Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/01/2025 - 13h00 (Atualizado em 24/01/2025 - 13h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

BYD/Divulgação

A BYD entregou nesta semana mais 60 ônibus elétricos a bateria para a Prefeitura de São Paulo. Os ônibus serão incorporados à frota de veículos desse tipo na cidade que já conta com 489 veículos, sendo 288 a bateria. A cerimônia ocorreu nesta semana no Sambódromo do Anhembi como parte da entrega de 100 unidades elétricas no total o que eleva a frota para 589 ônibus com tração elétrica rodando na capital.

BYD/Divulgação

Apesar da entrega, a cidade de São Paulo segue bem longe da própria meta anunciada em 2022. A ideia era terminar 2024 com 2.600 ônibus elétricos na frota paulista.

BYD/Divulgação

“Essa iniciativa reforça nosso compromisso com o Brasil e com a promoção de um transporte público de emissão zero. Estamos orgulhosos de produzir no estado de São Paulo e contribuir para a economia local, enquanto trabalhamos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa,” destaca Bruno Paiva, diretor de vendas de ônibus da BYD Brasil. “Nosso objetivo é apoiar o transporte urbano com soluções sustentáveis e de alta eficiência”, completou.

BYD/Divulgação

Com 12,98 metros de comprimento, os ônibus, do modelo BYD D9W, promovem uma economia significativa para operadores de transporte público. Com tempo médio de recarga de 2 a 3 horas, os veículos têm um consumo de energia eficiente, resultando em custos operacionais até 70% menores em comparação aos modelos a diesel. Projetado para atender longas jornadas diárias, o BYD D9W oferece uma autonomia de até 250 quilômetros e capacidade para 80 passageiros sentados.

‌



BYD/Divulgação

Outro diferencial é o sistema de freios regenerativos, que converte a energia de frenagem em eletricidade para recarregar as baterias, reduzindo ainda mais o consumo geral. O design Low Entry elimina degraus, facilitando o acesso de pessoas com mobilidade reduzida, enquanto a suspensão pneumática ajustável garante maior conforto e segurança tanto para passageiros quanto para os motoristas.

‌



“Esses ônibus elétricos, além de melhorar a qualidade do ar, porque não são poluentes, também vão melhorar muito a qualidade dos motoristas, dos trocadores e dos passageiros. Não tem barulho, é muito mais confortável, todos com ar condicionado, com usb, com tudo aquilo que merece os nossos passageiros e os nossos profissionais do transporte. Mais qualidade, cuidando do meio ambiente e cuidando da saúde das pessoas.” afirmou o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, durante a cerimônia de entrega.

‌



Os novos ônibus elétricos serão distribuídos pelas operadoras de transporte público da cidade e atenderão diferentes regiões da capital. A Zona Oeste receberá 47 novos veículos operados pela Transcap. A Zona Leste também terá um reforço significativo, com a entrega de 40 ônibus operados pela Express. A Zona Norte terá 12 novos ônibus operados pela NorteBuss e a Zona Sul receberá um veículo operado pelo Consórcio KBPX.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.