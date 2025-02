BYD Sealion 7 é lançado na Índia e em breve estará no Brasil SUV elétrico tem motorização de até 530 cv do Seal e pode rodar até 482 km Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/02/2025 - 10h37 (Atualizado em 18/02/2025 - 11h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

BYD/Divulgação

O BYD Sea Lion está pronto para estrear no Brasil e vem aparecendo em imagens nos últimos dias. E agora o Sea Lion estreia no mercado indiano pelo equivalente a 5,6 milhões de rúpias, ou cerca de R$ 370 mil em valores convertidos. O Sealion, ou “Sea Lion” (as duas grafias aparecem inclusive nos sites internacionais da BYD), é um SUV de perfil esportivo e elétrico.

BYD/Divulgação

O Sea Lion já foi até registrado no Instituto da Propriedade Industrial (INPI), mas ainda não há uma data de lançamento no mercado brasileiro.

BYD/Divulgação

Visualmente, o BYD Sealion 7 adota desenho parecido com o Seal com a mesma identidade dianteira, visto que tem o mesmo acabamento dos faróis e dos para-choques. Todavia, a traseira é estilo cupê, só que com ampla lanterna traseira no formato de gota e aerofólio. As rodas podem ser de 19 ou 20 polegadas a depender da versão. Por sua vez, o interior é como todos os modelos da BYD, pois traz uma ampla tela de painel de instrumentos e uma multimídia giratória.

BYD/Divulgação

O BYD Sealion 7 pode ser equipado com um motor elétrico de 313 cv com 38,8 kgfm de torque. Nessa configuração, o crossover pode fazer de zero a 100 km/h pode ser feito em 6,7 segundos e a autonomia é de 482 km no ciclo WLTP. Já com um motor elétrico a mais, o crossover ganha em tração integral e 530 cv com torque de 70,4 kgfm de torque. Neste caso, a aceleração chega aos 100 km/h em somente 4,5 segundos, com autonomia de até 456 km.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.