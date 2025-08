BYD Yuan Pro recebe atualização na China e segue à venda no Brasil SUV ganha até versão de entrada para acelerar nas vendas e deixa modelo brasileiro para trás Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/08/2025 - 10h00 (Atualizado em 02/08/2025 - 10h00 ) twitter

Enquanto o BYD Yuan Pro segue à venda no Brasil por R$ 182.800, o modelo recebeu uma atualização significativa na China, onde é comercializado sob o nome Yuan Up. Por lá, o SUV compacto elétrico parte de 74.800 yuans, o equivalente a aproximadamente R$ 58.190 na conversão direta, mantendo o foco em custo-benefício e tecnologia.

BYD Yuan Pro chinês recebeu pacote de atualizações BYD Divulgação

O Yuan Up agora conta com uma nova versão chamada Pilot Edition, que adiciona cores exclusivas como Ledongmi e Youyou Purple, além de novos elementos visuais. A dianteira traz uma grade larga e fechada, com acabamento limpo e o logotipo da BYD em destaque. Mas as mudanças são apenas cosméticas.

BYD Yuan Pro chinês recebeu pacote de atualizações BYD Divulgação

O modelo mantém as duas configurações de bateria Blade, com autonomia de 301 km ou 401 km, ambas medidas no ciclo CLTC (padrão chinês). A bateria menor tem capacidade de 32 kWh, enquanto a maior oferece 45,1 kWh.

BYD Yuan Pro chinês recebeu pacote de atualizações BYD Divulgação

No Brasil, o BYD Yuan Pro é vendido em versão única, equipada com motor elétrico de 100 kW (136 cv) e torque de 18,3 kgfm, associado à bateria Blade de 50,1 kWh com autonomia de 320 km no ciclo NEDC, ou cerca de 294 km no padrão Inmetro.

O carregamento pode ser feito em corrente contínua (DC) com potência de até 60 kW, permitindo carga de 30% a 80% em cerca de 30 minutos.

BYD Yuan Pro chinês recebeu pacote de atualizações BYD Divulgação

Entre os equipamentos, o Yuan Pro nacional oferece chave por aproximação com tecnologia NFC, ar-condicionado automático com saídas traseiras, central multimídia com tela de 10,1”, câmera 360º, sensor de estacionamento, controle de estabilidade e tração, e carregador de celular por indução.

