Caoa Chery atualiza Tiggo 5X na linha 2026 SUV compacto mantém preço que parte de R$ 119.990 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/07/2025 - 20h30 (Atualizado em 02/07/2025 - 20h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caoa Chery Tiggo 5X Caoa Chery/Divulgação

A Caoa Chery fez uma pequena atualização para a linha do SUV compacto Tiggo 5X. Para a versão Tiggo 5X Sport de entrada há rodas de liga leve diamantadas de 18 polegadas que estavam só nas versões PRO e PRO Hybrid.

Caoa Chery Tiggo 5X Caoa Chery/Divulgação

Nas versões PRO e PRO Hybrid Max Drive há uma nova central multimídia de 10,25 polegadas, com interface redesenhada, conectividade sem fio para Android Auto e Apple CarPlay e comandos por voz. Mas a versão Sport segue com o equipamento antigo.

Caoa Chery Tiggo 5X Caoa Chery/Divulgação

A versão de entrada, Tiggo 5X Sport 2026, mantém o valor a partir de R$ 119.990. As versões PRO e PRO Hybrid Max Drive permanecem com preços a partir de R$ 134.990 e R$ 149.990, respectivamente.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.