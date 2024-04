CATL e GM estão negociando parceria para baterias de carros elétricos

Alto contraste

(CATL/Divulgação)

A gigante das baterias CATL está em negociação de um acordo de licença para produzir baterias para carros elétricos da General Motors. Dentro desses termos, a CATL já estuda até uma planta de baterias localizada nos Estados Unidos para abastecer as unidades da GM. A notícia foi divulgada pelo site CarsNewsChina e não foi confirmada pela CATL ou pela GM.

A Ford já tem o mesmo acordo com a CATL chinesa e estuda uma produção localizada no México com inauguração prevista para 2026. Nestes termos, a CATL fica responsável pelas linhas de produção, cadeia de fornecedores, equipamentos e gestão do processo e logística enquanto o capital da fábrica é gerido pela montadora independente da parceria. Uma das vantagens é que a CATL detém a tecnologia de produção das baterias de lítio ferro fosfato que são mais eficientes.

CATL detém a tecnologia de produção das baterias de lítio ferro fosfato (CATL/Divulgação)

Esse investimento pode acontecer mesmo que as vendas de carros elétricos estejam avançando de forma na lenta nos Estados Unidos mas em forte expansão na China e Europa. Hoje entre as grandes fabricantes de baterias estão empresas como LG, Samsung SDI, Panasonic e SK.

CATL já está construindo nova unidade na Hungria (CATL/Divulgação)

Este avanço irá depender muito das futuras regulações para a produção de baterias especialmente com associações que envolvam empresas chinesas com montadoras dos Estados Unidos.