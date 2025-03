Chery alcança 1 milhão de unidades exportadas do Tiggo 5X SUV é produzido no Brasil desde 2018 e faz parte dessa contagem Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/03/2025 - 11h00 (Atualizado em 18/03/2025 - 11h00 ) twitter

A Chery alcançou o número de um milhão de unidades exportadas do SUV Tiggo 5x. Os dados são computados apenas dos embarques destinados a outros países e as unidades feitas no Brasil não entram na conta.

O Tiggo 5X foi lançado em 2018 e, como um dos principais “modelos globais” da Chery em uma fase de internacionalização que agora está em uma segunda fase. Na época a Chery lançava uma nova plataforma que daria origem a outros modelos também comercializados aqui como Tiggo 7, Tiggo 8 e Tiggo 9.

O Tiggo 5X abriu caminhos para o lançamento de outros produtos por marcas do grupo Chery que vieram depois como a Omoda, Jaecoo e Exeed. Hoje o Tiggo além de vários modelos tem versões a combustão, híbridas e elétricas.

Lançado no final de 2018 no Brasil, o Tiggo 5x foi o primeiro modelo da CAOA Chery a ser produzido na fábrica da CAOA Montadora em Anápolis (GO). O SUV conta com mais de 75 mil veículos comercializados para os clientes brasileiros.

Atualmente, o SUV é vendido em três versões no Brasil; Tiggo 5x Sport, Tiggo 5x PRO e Tiggo 5x PRO Hybrid Max Drive. Também temos por aqui o Tiggo 7 em várias versões e Tiggo 8 (os modelos Híbridos plugin do Tiggo 7 e Tiggo 8 ainda são importados e não produzidos em Anápolis).

