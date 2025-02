Chery Tiggo 7 e 8 estreiam com motor híbrido plugin a partir de R$ 239,9 mil Dupla estreia importada da China de olho na demanda criada pelo Haval H6 e BYD Song Plus Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/02/2025 - 15h00 (Atualizado em 25/02/2025 - 15h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo

A Caoa Chery lança hoje as versões híbridas plugin do Tiggo 7 e também a reestilização do Tiggo 8 no Brasil. Com crescimento das vendas em 100% em 2024 sobre 2023 e com investimento em curso na ampliação da capacidade de produção em Anápolis/GO, a marca amplia o portfólio de eletrificados no país.

Marcos Camargo

Os dois SUVs compartilham a mesma motorização. Motor 1.5 turbo (provavelmente flex) tem cerca de 147 cv e 22,4 kgfm. Junto com dois motores elétricos que somam 170 cv e 34,2 kgfm pode chegar a uma potência interessante de 317 cv e 56,6 kgfm com bateria de 19kwh. Com tanque de combustível maior, com 60 litros, há um ganho de aceleração e melhoria no consumo de combustível. Os dados de desempenho são diferentes nos dois veículos em função da diferença de peso. A autonomia chega a 800km com um tanque. Tiggo 7 Pro PHEV por R$ 239,9 milO Tiggo 7 Pro PHEV mantém a linha original do SUV combinando o motor 1.5 turbo com dois motores elétricos. Há novas molduras na grade; acabamento no pára-choque com detalhes diagonais e novos bancos. Nas dimensões o pára-choque novo aumenta o comprimento do Tiggo 7 que traz telas digitais que somam 24 polegadas, rodas aro 18 exclusivas da versão PHEV, novos bancos com aquecimento sendo os dianteiros elétricos e o do motorista com memória, câmera 360, sensor dianteiro (além do traseiro), carregador de celular por indução, som com alto falantes Sony e tecnologia Max Drive (pacote Adas).

Marcos Camargo

Entre os concorrentes a Caoa Chery elenca o GWM Haval H6 PHEV19, BYD Song Plus, Toyota Corolla Cross e também o Rav 4. O carro estreia em versão única com o apelo de melhor torque da categoria, “Queríamos posicionar esse carro no mercado de forma que ele fizesse toda a diferença”, diz Leonardo Lukacs, diretor de engenharia Tiggo 8 Pro PHEV por R$ 279,9 mil Lançado em 2020 o Tiggo 8 já acumula pouco mais de 40 mil unidades neste período. O 7 lugares chega a 1930 litros de porta malas baixando os dois bancos traseiros. Vem bem equipado com teto solar panorâmico, head up display (item inédito), rodas aro 19 com desenho exclusivo, novo interior na cor terrracota e novos materiais com novo volante e alavanca de câmbio, bancos elétricos dianteiros com aquecimento e refrigeração além do descanso para os pés, som assinado pela Sony com 8 falantes, iluminação interna em LED interna personalizável, multimídia sem fio com espelhamento e sistema nativo “Triple Screen” capaz de duplicar a imagem nas telas e sistema de câmeras 540° alem de carregador de celular sem fio, Além disso o Tiggo 8 Pro PHEV tem sistema Max Drive de condução semi autônoma. Na lista de concorrentes estão modelo como o BYD Song Plus Premium que é híbrido plugin com tração integral, Jeep Commander 2.0 Hurricane 4, Hyundai Palisade e Tiguan 2.0 TSI (estes três somente a combustão), Mitsubishi Pajero e Toyota SW4 além do Toyota RAV4. O Tiggo 8 Pro PHEV é de R$ 279,9 mil em versão única e sem opcionais além das cores preto, branco e azul com interior terracota.Teste rápido com O perfil de direção é bem próximo dos já conhecidos Tiggo 7 e Tiggo 8 agora compartilhando o mesmo motor de 317cv e 56,6kgfm de torque. Confortável, o Tiggo se caracteriza pelo silêncio a bordo nestas versões e na aparente eficiência do motor híbrido. Com bateria de 19kwh a autonomia elétrica é de cerca de 60km.Os comandos são fáceis e estão à mão com novos botões físicos no painel o que facilita a operação. As telas unidas em 24 polegadas tem nova interface mas reflete um pouco o brilho do sol mas não incomoda. O acabamento é bem feito, os bancos tem espuma bem densa e boa amplitude de ajustes. No Tiggo 8, vale lembrar, a sensação de luxo é bem maior com bancos “First Class” e apoio de cabeça bem largo, bancos com memória e resfriamento/aquecimento (só Tiggo 8 há dupla função enquanto o 7 tem só aquecimento), teto solar panorâmico nos dois modelos é pacote Adas de série. Não foi possível aferir dados de desempenho ou consumo mas a Caoa Chery informa no Tiggo 7 o 0-100 em 6,8s e consumo máximo de 36,9km/l enquanto no Tiggo 8 o 0-100km/l em 7,3 km/l e consumo máximo de 32,7km/l.Mercado promissor A Caoa Chery está de olho em modelos híbridos plugin com boa aceitação como a linha BYD Song que já é o segundo modelo híbrido mais vendido (somando três versões), Haval H6 PHEV19 e também o Toyota Corolla Cross que não é híbrido plugin mas está na categoria dos eletrificados. O Song Pro custa em torno de R$ 185 mil, o Song Plus em torno dos R$ 240 mil, que também é o mesmo preço do GWM Haval H6 PHEV 19. “Estamos normalizando a produção e estamos com o Tiggo 7, Tiggo 8 e Tiggo 5 a pronta entrega. A Caoa Chery quer chegar a um volume de 40.000 unidades por trimestre”, diz Jan Telecki, diretor de Marketing da Caoa Chery.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.