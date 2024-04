Chevrolet inicia pré-venda da nova S10 com preço a partir de R$ 281,9 mil Além do visual, picape ganhou novos itens tecnológicos e motor turbodiesel foi reajustado

Alto contraste

A+

A-

Modelo ganhou novo visual mais arrojado Modelo ganhou novo visual mais arrojado (Chevrolet/Divulgação)

Após apresentar o visual da nova S10 em fotos, a GM iniciou a fase de pré-venda de todas as versões da picape durante a Expo Londrina, onde o veículo será exibido pela primeira vez ao público. A nova Chevrolet será vendida na versão Z71 por R$ 281.990, uma das versões bem conhecidas pelo público que continua no portfólio.

A configuração LTZ será oferecida por R$ 292.800, enquanto a High Country será negociada por R$ 302.900. Os interessados pela Chevrolet S10 terão que pagar R$ 8.000 para fazer a reserva durante a Expo Londrina, onde o R7-Autos Carros faz a cobertura do evento.

O visual da Chevrolet S10 é totalmente novo, especialmente na dianteira, seguindo o padrão de novos produtos da marca. Em relação aos equipamentos, a nova Chevrolet S10 terá um painel de instrumentos de 8 polegadas, multimídia de 11 polegadas com conexão com smartphones, rodas de 18 polegadas, faróis Full-LED, partida no botão, seis airbags, alerta de colisão frontal, banco com ajuste elétrico do motorista, alerta de saída de faixa, ar-condicionado digital, alerta de tráfego cruzado, carregador de smartphone por indução, entre outros recursos.

(Chevrolet/Divulgação)

Sob o capô, a Chevrolet anunciou uma nova calibração para o motor turbodiesel de 2.8 litros. Com isso, a GM informa que a nova S10 é capaz de acelerar de zero a 100 km/h em 9,4 segundos, sendo 1 segundo mais rápida do que antes. Quanto ao consumo, o Inmetro informa que a picape faz 11,4 km/l na estrada e 9,5 km/l na cidade. Com esses novos números, a eficiência da picape ficou 13% melhor em comparação com a versão anterior.

O tradicional motor 2.8 turbodiesel agora entrega 7 cv a mais, chegando a 207 cv, e 52 kgfm de torque, o que representa 1 kgfm a mais do que antes. A transmissão é automática de 8 velocidades, substituindo a anterior de 6 posições.

Interior traz duas amplas telas parecidas com a Spin Interior traz duas amplas telas parecidas com a Spin (Chevrolet/Divulgação)

A Chevrolet também realizou alterações na suspensão com uma nova recalibração, além da adição de novos amortecedores e um aumento das bitolas. Adicionalmente, equipou a picape com uma nova coluna de direção.

Ao que tudo indica, as versões LT e Midnight foram descontinuadas, e as versões voltadas para trabalho serão reveladas em um segundo momento, recebendo a sigla "WT". Na próxima semana, a GM irá revelar mais detalhes sobre a nova Chevrolet S10, que responde com mudanças mais profundas para competir com rivais como Toyota Hilux, Ford Ranger, além de Nissan Frontier, Mitsubishi L200, Volkswagen Amarok e Fiat Toro.