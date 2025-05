Chevrolet S10 2026: veja os preços e versões além dos aumentos de preços Picape tem aumentos de até R$ 10 mil em todas as versões; mecânica não muda mas há novidades pontuais Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/05/2025 - 11h00 (Atualizado em 20/05/2025 - 11h00 ) twitter

Chevrolet/Divulgação

A Chevrolet já está vendendo nas concessionárias a linha 2026 da picape S10 que é a terceira mais vendida do segmento no país. Com aumentos entre R$ 8 e R$ 10 mil, todas as versões ficaram mais caras partindo de R$ 253,2 mil na cabine simples e R$ 334,1 mil na High Country que é o modelo mais equipado.

Chevrolet/Divulgação

Todas as versões da nova Chevrolet S10 são equipadas com motor Duramax 2.8 litros diesel, que foi recalibrado para entregar 207 cv e 52 kgfm de torque. A transmissão automática deixou de ser de seis posições e passou a ter oito marchas.

Feita para frotistas a cabine simples da S10 tem rodas de ferro aro 16, freio ABS, kit com 6 airbags, ar condicionado, direção elétrica, assistente de partida em rampa e acendimento automático dos farois.

A versão WT tem preço de R$ 272,8 mil e agrega além do visual mais robusto o alerta de tráfego traseiro e câmera de ré mas esse preço é para o modelo com câmbio manual. No caso do automático o preço é de R$ 292 mil. A Z71 entra no lugar da LT e agora custa R$ 309,6 mil mantendo o pacote visual de apelo off road com santantonio, estribo, farois em LED entre outros. A picape ganhou sistema de carregamento de celular sem fio.

A Chevrolet S10 LTZ ganha assistente de mudança de faixa que é um dos itens do pacote ADAS e agora custa R$ 319,9 mil. A S10 High Country 2026 agora custa R$ 334.190 e segue com a mesma lista de itens de série e acabamento.

Confira como ficou a lista de itens de série da Chevrolet S10 2026

Chevrolet S10 Z71 Work Truck: R$ 27,8 mil (câmbio manual) ou R$ 292 mil (automático)

A versão de entrada vem equipada com seis airbags, ajuste telescópico da direção, partida no botão, cockpit virtual, controle antiacoplamento, controle de oscilação de reboque, trava elétrica na caçamba, alerta de pressão dos pneus, farol de neblina em LED, sensor crepuscular, OnStar e Wi-Fi a bordo.

Chevrolet S10 Z71 - R$ 309,690

Essa configuração, além de ter acabamento esportivo aventureiro, conta com os itens da versão anterior e traz bancos e volantes com acabamento premium, faróis e lanternas em LED, pneus, estribos e santantônio exclusivos, adesivos na coluna, capota marítima, acabamento interno exclusivo, moldura da caixa de roda exclusiva, rack de teto, chave inteligente e som premium.

Chevrolet S10 LTZ - R$ 319.990

Essa configuração acrescenta ar-condicionado digital, bancos com ajustes elétricos, sensor de estacionamento traseiro, sensor de chuva, alerta de saída de faixa, alerta de colisão e frenagem automática, carregador de smartphone por indução, farol alto com ajuste automático, retrovisores elétricos e rebatíveis, estribo inteiriço e partida remota.

Chevrolet S10 High Country - R$ 334.190

Por fim, a versão topo de linha vem equipada com alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro, interior com acabamento exclusivo, para-choques personalizados, santoantonio integral, logomarca da versão e rodas exclusivas.

