Chevrolet vai suspender a produção do Onix por 20 dias Funcionários terão férias remuneradas nesse período Autos Carros|Marcos Camargo Jr 30/01/2025 - 09h00 (Atualizado em 30/01/2025 - 09h54 )

Chevrolet/Divulgação

A General Motors confirmou que fará uma suspensão temporária na produção dos compactos Onix e Onix Plus em Gravataí/RS entre os dias 17 de fevereiro e 7 de março.

Porém, ao que tudo indica, a pausa não será feita por razões de demanda, mas sim para um ajuste na produção do hatch e do sedã, que devem receber mudanças visuais e também a opção de motor híbrido leve nos próximos meses. Esse tipo de pausa permite a instalação e os ajustes para a chegada de um novo modelo ou versão.

Chevrolet/Divulgação

Recentemente a GM confirmou que a linha Onix, bem como o Tracker, receberia o sistema de injeção direta de combustível para o motor Ecotec que tinha 116cv e passará a ter 121cv.

No entanto, o Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí confirmou que a medida irá afetar 5 mil funcionários que terão férias remuneradas. O sindicato avisa que além das férias remuneradas haverá um período de day off entre os períodos de 10 a 14 e no dia 17 de março.

Chevrolet/Divulgação

Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) mostram que o Onix somou 97.503 unidades vendidas em 2024, o que representou uma queda de 4,5% em comparação com 2023. Já o Onix Plus teve 59.960 veículos vendidos ao longo do ano passado, enquanto em 2023 foram 74.887 unidades, uma redução de 20%.

