Testamos o carro elétrico com extensor de alcance que vem ao Brasil Testamos o Leapmotor C16 que usa a tecnologia EREV com motor a gasolina como gerador do elétrico Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/04/2025 - 02h00 )

Marcos Camargo Jr. 27.04.2025

Em meio ao lançamento da marca Leapmotor para o Brasil e a confirmação de três produtos: C10, B10 e B01 em um evento mundial em Xangai, a Stellantis também falou sobre uma nova tecnologia. Além dos motores elétricos, a Leapmotor terá veículos com a tecnologia “EREV” ou extended-range electric vehicle (veículo elétrico de alcance estendido). O R7-Autos Carros testou a motorização na China.

Que tecnologia é essa?

Antes de mais nada é preciso entender que esse tipo de veículo tem motor elétrico. No caso do C16 há um motor 1.5 a gasolina que é um gerador de energia para o motor elétrico de 218cv e 32kgfm de torque. Como o motor elétrico é bem mais eficiente do que um propulsor a combustão, a solução de combiná-lo aumenta a autonomia do veículo e traz mais confiança para consumidores que a princípio não teriam um veículo elétrico.

‌



Marcos Camargo Jr. 27.04.2025

Esse conjunto mecânico do C16 permite aceleração de 0-100km/h em 8,4s e usa arquitetura de 800 volts permitindo cargas rápidas das baterias de 28kwh.

Marcos Camargo Jr. 27.04.2025

Mesmo com sistema de carga rápida o C16 ou qualquer veículo “EREV” da Stellantis pode funcionar como um híbrido e alcançar uma autonomia de 1.000km com um tanque de gasolina de 50 litros.

‌



Teste rápido com a novidade

‌



O motor EREV do Leapmotor C16 tem funcionamento silencioso como qualquer veículo elétrico de sua categoria. Em um autódromo próximo a cidade de Hangzhou, tivemos contato com um veículo equipado com essa tecnologia. E vale lembrar que o C 16 não está nos planos da Leapmotor para o mercado brasileiro.

Marcos Camargo Jr. 27.04.2025

Bastante confortável e de grande porte, o C16 tem acelerações rápidas graças ao motor com 218cv e boa faixa de torque instantâneo. A grande curiosidade era a respeito do ruído do motor a gasolina que está presente debaixo do capô. Em momentos de demanda maior por energia, ao pressionar fundo o pé do acelerador, o motor responde levando o seu giro. Porém, devemos lembrar que o motor a gasolina não está conectado às rodas mas Ele passa a trabalhar mais rápido por conta da demanda do motor elétrico. Essa integração transmite a sensação de que o veículo é alimentado por um motor a combustão.

Marcos Camargo Jr. 27.04.2025

É interessante notar que a Leapmotor deu maior ênfase a essa tecnologia, durante a apresentação dos veículos a imprensa do que propriamente dos propulsores elétricos. A Stellantis sabe muito bem que o consumidor ainda é bem reticente quanto há veículos que não usam motor térmico por conta da falta de infraestrutura e da disponibilidade de pontos de carga por todo o país.

Marcos Camargo Jr. 27.04.2025

A linha Leapmotor usa processadores de alta velocidade como Qualcomm Snapdragon SA8295P, capaz de colaborar com a transmissão de informações e interações do veículo em tempo real. Esse apelo de tecnologia, aliado a um novo tipo de motorização, poderá ser a base das vendas da Leapmotor por aqui.

