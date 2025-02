Chuva forte? Veja como pilotar sua moto nestas condições Além de usar os equipamentos, é preciso reduzir a velocidade e estar atento às “armadilhas” Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/02/2025 - 02h00 ) twitter

O verão traz consigo chuvas mais fortes que muitas vezes pegam motoristas e motociclistas desprevenidos. O ideal além de andar sempre equipado e preparado com capa de chuva e outros apetrechos, algumas dicas são fundamentais para poder usar a moto sob estas condições adversas de chuva forte.

Freepik reprodução

Vale lembrar que a combinação da pista molhada, a visibilidade reduzida e os riscos de alagamento tornam a condução mais perigosa. Especialmente no início de um temporal a atenção do motociclista deve ser total por conta do óleo na pista misturado com água. Confira oito dicas para garantir a segurança durante os períodos de chuva com sua moto:

Freepik reprodução

Reduza a velocidade: Com a pista molhada, a aderência dos pneus diminui, tornando a frenagem mais longa e as reações necessárias podem aparecer a qualquer momento. Diminuir a velocidade garante maior controle sobre a moto. Nas curvas é preciso evitar os pontos mais próximos do meio fio geralmente com óleo, pedriscos e detritos.

Freepik reprodução

Frenagem: Frear de forma brusca pode provocar perda de controle especialmente em motocicletas sem sistema ABS. O ideal é realizar frenagens progressivas e por isso reduzir a velocidade torna a viagem mais segura.

Freepik reprodução

Atenção aos sinais da pista: Marcas de pintura, tampas de bueiro e manchas de óleo ficam escorregadias quando molhadas. Resíduos oleosos podem ser identificados por reflexos coloridos, pedriscos também podem aparecer com sinais brilhantes no asfalto. O ideal é estar sempre atento.

Freepik reprodução

Pilote sempre bem equipado: Roupas impermeáveis como a popular capa de chuva e luvas antiderrapantes ajudam na segurança. Capacetes com viseira antifog (anti embaçamento) melhoram a visibilidade. Botas e protetores nunca são um excesso. Pilote equipado sempre e ao comprar uma capa de chuva prefira as de visibilidade noturna com faixas reflexivas.

Freepik reprodução

Distância segura: Manter espaçamento maior entre os veículos reduz os riscos de colisões em frenagens inesperadas. Além de andar devagar mantenha a distância de qualquer veículo.

Freepik reprodução

Curvas mais lentas e sem inclinação: Em curvas, a inclinação da moto deve ser reduzida para minimizar riscos de derrapagem. Nao entre com força na curva. Faça a drenagem bem antes e contorne a curva devagar.

Freepik reprodução

Condição dos pneus: Pneus com ranhuras profundas ajudam na drenagem da água e reduzem os riscos de aquaplanagem. Não ande com pneus carecas. Em scooters faça uma inspeção visual no pneu traseiro que pode estar gasto sem que o motociclista perceba.

Freepik reprodução Thinkstock

Mudanças de direção: Alterar a trajetória de forma abrupta pode comprometer a estabilidade da moto. Seja previsível na movimentação, olhe no retrovisor e entre devagar ou espere para entrar sem risco de colisão com ouros veículos

Freepik reprodução

Alagamento: Ruas alagadas podem causar grandes consequências as motos e motociclistas. Para o motociclista, a força da água não deve ser subestimada. A correnteza pode derrubar a moto e arrastar o condutor.

Ribeirão Pires intensifica fiscalização de motocicletas e veículos irregulares

Para a moto, podemos elencar os danos ao motor, caso a água atinja a entrada de ar da moto, o que pode ocasionar calço hidráulico no motor. Problemas elétricos, oxidação interna também são consequências de atravessar áreas alagadas. Caso entre água no sistema de escape, o catalisador pode ser comprometido.

Vale lembrar que, nos casos de motos do tipo scooters tem a presença do sistema de transmissão CVT, e a entrada de ar mais baixa, tornando esse tipo de veículo mais vulnerável em situações de alagamento.

Na dúvida de atravessar a área alagada ou não, espere a água baixar. Evite os riscos de causar maiores problemas a motocicleta. Com estas dicas do R7-Autos Carros, evite problemas ao pilotar a moto em tempos chuvosos.

