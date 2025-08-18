Citroën vai resgatar versao XTR no C3 e Aircross no Brasil Nomenclatura de apelo aventureiro voltará à linha C3 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/08/2025 - 11h00 (Atualizado em 18/08/2025 - 11h00 ) twitter

Citroën C3 e Aicross XTR Citroën/Divulgação

A Citroën vai lançar no Brasil versões aventureiras do C3 e do Aircross com o nome XTR, denominação já utilizada pela marca nos anos 2000. A empresa ainda não revelou data de chegada nem lista oficial de equipamentos, mas a configuração deve seguir de perto o que já foi apresentado na Índia recentemente.

Citroën C3 e Aicross XTR Citroën/Divulgação

No mercado indiano, os dois modelos receberam acabamento externo diferenciado e novos itens de série. Entre eles estão painel de instrumentos digital, ar-condicionado automático herdado do Basalt, carregador por indução para smartphones, iluminação ambiente, faróis de LED, rodas de 17 polegadas escurecidas, rack de teto, sistema ISOFIX e seis airbags (frontais, laterais e de cortina).

Citroën C3 Citroën/Divulgação

Enquanto na Índia o C3 é oferecido com motores 1.2 aspirado de até 82 cv ou 1.2 turbo de até 110 cv, com câmbio manual ou automático de seis marchas, no Brasil a motorização permanece a mesma: 1.0 Firefly de até 75 cv e 1.0 turbo T200 de até 130 cv, já disponíveis nas versões atuais.

Citroën C3 Citroën/Divulgação

