Com vendas em baixa, Citroën C3 ganha versão mais refinada na Índia Compacto ganha estilo aventureiro para emplacar nas vendas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/08/2025 - 09h52 (Atualizado em 13/08/2025 - 09h52 )

Citroën C3 Citroën/Divulgação

O Citroën C3 recebeu atualizações no mercado indiano, incluindo novos equipamentos e a chegada de uma versão aventureira, chamada C3 XTR (que inclusive já teve essa denominação na geração passada, na América Latina). As mudanças podem futuramente ser aplicadas ao modelo vendido no Brasil. Na Índia as vendas da Citroen estão em baixa em meio a um mercado amplo mas bem competitivo.

Citroën C3 Citroën/Divulgação

O hatch passa a contar com painel de instrumentos digital e ar-condicionado automático iguais aos usados no C3 Aircross e no recém-lançado Basalt. Na configuração XTR, há novo acabamento na parte inferior dos para-choques, rack de teto e seis airbags — dois frontais, dois laterais e dois de cortina.

Citroën C3 Citroën/Divulgação

Na Índia, o C3 é vendido com motor 1.2 aspirado de até 82 cv ou 1.2 turbo de até 110 cv, com câmbio manual ou automático de seis marchas. No Brasil, as opções são o 1.0 Firefly de até 75 cv e o 1.0 turbo T200 de até 130 cv.

Citroën C3 Citroën/Divulgação

Apesar das novidades na Ásia, a Citroën ainda não anunciou data para a chegada dessas alterações ao mercado brasileiro. Por aqui, o último lançamento da marca foi o Basalt, apresentado após a reestruturação da Stellantis no país.

