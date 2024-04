Colecionador anuncia venda de 6 carros de polêmico modelo da Ford 

Alto contraste

Ford Pinto durou quase dez anos nos Estados Unidos Ford Pinto durou quase dez anos nos Estados Unidos (BarnFinds.com/Reprodução)

Um colecionador de carros anunciou no Facebook Marketplace um produto inusitado: uma coleção composta por seis Ford Pinto Station Wagon. O Ford Pinto é um carro compacto que chegou a ser cogitado para o Brasil, mas que não foi efetivamente lançado por aqui.

(BarnFinds.com/Reprodução)

O colecionador reside na cidade de Hacienda Heights, Califórnia. Não se sabe ao certo se os carros foram adquiridos pelo anunciante em 1973, mas todos os veículos são do mesmo ano modelo (1974), na mesma cor bege (medium yellow gold) e com o mesmo acabamento preto em vinil.

Carro compacto até foi cogitado para o Brasil Carro compacto até foi cogitado para o Brasil (BarnFinds.com/Reprodução)

Os carros estão equipados com motor 2.0 litros de quatro cilindros e 86cv, além de uma transmissão manual de três velocidades, uma opção um tanto incomum no mercado norte-americano. Os Ford Pinto Station Wagon representam a carroceria do tipo perua e todos são de duas portas. Cada veículo está à venda por US$ 16 mil, aproximadamente R$ 80 mil em valores convertidos.

Carros são equipados com motor 2,0 litros quatro cilindros de 86cv Carros são equipados com motor 2,0 litros quatro cilindros de 86cv (BarnFinds.com/Reprodução)

Carro polêmico

O Ford Pinto teve uma duração de quase dez anos nos Estados Unidos. Era um modelo compacto posicionado abaixo do Maverick e chegou a ser cogitado para produção e venda no Brasil. Lançado em 1971, foi criticado pela aparência frágil em um mercado obcecado por carros grandes com motores V8, mesmo naquela época.

De fato, o Ford Pinto ficou conhecido inicialmente pela sua fragilidade, embora fosse um carro bastante acessível e disponível em versões hatch e perua. No entanto, ao longo dos anos 1970, um erro de projeto foi descoberto: o Ford Pinto poderia explodir em caso de colisão traseira.

A Ford admitiu as falhas no produto, mas não anunciou nenhum recall. O órgão de trânsito norte-americano (NHTSA) forçou a fabricante a realizar um recall em 1978. Como resultado, a Ford retirou o carro de linha em 1980.