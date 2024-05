Commander chega a 50.000 unidades produzidas em Pernambuco

Alto contraste

A+

A-

O Jeep Commander foi lançado há pouco menos de três anos no país com desenvolvimento local. Agora o SUV de cinco e sete lugares chega a 50.000 unidades vendidas neste intervalo como referência da categoria (D SUV).

Jeep Commander chega à linha 2025 mais barato e com novo motor de 272cv

A Jeep destaca que o potencial do Commander com a linha 2025 deve acelerar as vendas ainda mais. Recentemente o Jeep Commander ganhou opção do motor Hurricane GME 2.0 turbo de 272cv e 40kgfm de torque em duas versões, teve a garantia ampliada para cinco anos e ainda recebeu uma versão de cinco lugares na versão Longitude (de entrada).

Jeep Commander chega à linha 2025 mais barato e com novo motor de 272cv

Nas dimensões, o Jeep Commander segue com 4,77 metros de comprimento, 1,86 m de largura, 1,68 m de altura e 2,79m de entre-eixos.

Jeep Commander chega à linha 2025 mais barato e com novo motor de 272cv

Na linha 2025 o Commander ganhou tecnologias de condução semiautônoma nível 2 de série em todas as versões e aprimoramentos mecânicos junto com o motor 2.0 turbo para maior eficiência de frenagem e aceleração.

Publicidade

Jeep Commander chega à linha 2025 mais barato e com novo motor de 272cv

QUER SABER MAIS SOBRE A LINHA 2025? Veja essa matéria especial





Publicidade

Veja os preços e versões atuais do Commander 2025

* Longitude 1.3 5 lugares - R$ 217.290

Publicidade

* Longitude 1.3 7 lugares - R$ 225.990

* Limited 1.3 - R$ 240.990

* Overland 1.3 - R$ 262.990

* Overland 2.0 turbodiesel - R$ 298.290

* Overland 2.0 gasolina 4x4 - R$ 308.290

* Blackhawk 2.0 gasolina 4x4 - R$ 321.290

Confira também nessa matéria todos os conteúdos e itens de série do Jeep Commander 2025.





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.