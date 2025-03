Como identificar um carro usado “maquiado” Seja em loja, feirão de carros ou concessionárias algumas dicas são fundamentais para uma boa negociação de um carro usado Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/03/2025 - 02h00 ) twitter

Freepik/Reprodução

Comprar um carro usado hoje em dia parece muito fácil. Há muitas opções em milhares de lojas de carros usados, concessionárias supostamente especializadas na venda de usados e também a ampla oferta de veículos em classificados on-line. Nem mencionamos os peões de veículos onde a negociação é feita entre compradores e vendedor. E na era da tecnologia, sabemos que um carro usado não será nunca como um novo e há recursos para identificar aqueles que são anunciados com muito brilho e supostamente ótimo estado de conservação mas infelizmente são veículos maquiados. Como evitar comprar gato por lebre?

Freepik/Reprodução

O R7-Autos Carros selecionou algumas divas para ajudar quem procura um bom carro usado e não quer perder dinheiro ou comprar um veículo que parece bom mas já esconde alguns problemas.

Freepik/Reprodução

O primeiro é o aparente “excelente estado de um carro usado”. É uma tática muito comum mas ela pode esconder alguns sinais do tempo. Vendedores profissionais prepararam um veículo com uma boa lavagem detalhada, polimento que pode incluir até um lixamento de superfície deixando o carro brilhante e aparentemente muito bem conservado. Assim, constroem argumentos como carro de garagem ou de baixa quilometragem ou ainda que foi de um dono anterior que era super cuidadoso.

Freepik/Reprodução

Não que isso seja errado mas é importante identificar que foi feito um polimento e uma limpeza profunda neste veículo. Basta encostar as costas do dedo na pintura do veículo e perceber que ela desliza facilmente. Isso identifica que o carro foi polido recentemente. Não quer dizer nada mas é um ponto de atenção pois este carro que hoje está brilhando pode ser também um veículo que foi bem maltratado pelo dono anterior.

Freepik/Reprodução

No mesmo capítulo de estado de conservação, o interessado no carro deve analisar cuidadosamente vestígios de peças recém trocadas. Para-choque que aparenta ter cor diferente da original ou um leve tom de cor a mais ou a menos, peças plásticas que parecem recém colocadas no acabamento interno do carro e calotas ou rodas novas que destoa do conjunto bem como pneus novos. Neste caso, para poder maquiar um carro que já foi bastante maltratado no passado o vendedor pode lançar mão do recurso de troca de peças para rejuvenescer o visual do veículo que pretende vender.

Freepik/Reprodução

Outro ponto importante é o bom estado do veículo e o suposto argumento de que o carro foi “totalmente revisado”. Apenas aceite o argumento de um carro totalmente revisado ou de revisões feitas em concessionária se houver um documento crível para comprovar a manutenção em dia do carro. São válidas as notas fiscais ou comprovantes de ordem de serviço emitidos pelas oficinas. Se o comprador quiser ir além poderá até procurar estes estabelecimentos e certificar-se de que o veículo de fato foi revisado ali como comprovam os documentos. Muitos vendedores ao lançarem mão desse argumento podem dizer que o carro foi “revisado na oficina da loja” e então, ao menos deverão comprovar que tipo de peças foram trocadas que tipo de óleo foi utilizado na troca entre outros elementos.

Freepik/Reprodução

E o comprador pode estar certo: muitas vezes os carros passam no máximo por uma inspeção visual, uma boa lavagem e troca de óleo mas raramente são revisados de fato.

Freepik/Reprodução

Da mesma forma, antes de fechar negócio, leve o veículo para fazer o laudo cautelar. Infelizmente existem muitos laudos falsos ou documentos emitidos com data muito anterior aquela em que o veículo está sendo negociado. O ideal é o próprio interessado levar o veículo a um posto de inspeção veicular credenciado pelo Detran para que o veículo passe por um laudo cautelar e seja perícia Judicial. Muitas vezes, argumentos como carro de único dono ou então um veículo supostamente sem histórico de problemas já passou por um crivo de leilão, tem recall pendente, ou pior; já teve cinco ou seis donos e não somente um como descrito no anúncio.

Com estas dicas, sem dúvida a negociação de um carro usado será muito mais transparente, certifique-se da documentação que prova a revisão de um veículo e esteja certo de que aparente beleza pode não ser nada além de um bom banho e um polimento que ajudam a disfarçar as marcas do tempo.

