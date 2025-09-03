Confira a lista de itens e preços da nova gama Citroën 2026
Ao todo, são 11 versões nos três modelos da marca considerando os novos XTR para o C3 hatch e Aircross e Dark Edition apenas para o Basalt
A Citroën comemora o crescimento de 37% nas vendas no primeiro semestre de 2026 e apresenta as mudanças para os três modelos da gama.
Ao todo são 11 versões nos três modelos Citroën considerando os novos XTR para o C3 hatch e Aircross e Dark Edition apenas para o Basalt. Em geral, os carros ganham novos acabamentos para reduzir o Feedback de clientes que reclamavam do perfil interno dos carros segundo a própria marca admitiu.
A linha C3, Aircross e Basalt recebe novos acabamentos internos, novos revestimentos nos bancos, painel com acabamento soft touch parcial, apoio de braço, borda “ultrafina” para a multimídia, controle dos vidros traseiros também na porta do motorista e duas entradas USB-C para carga rápida de celulares.
Olhando para modelos específicos o Citroën C3 ganha ar condicionado digital e painel digital colorido de 7 polegadas na versão You! com motor T200. O Aircross ganha novos emblemas com nome do carro centralizado na tampa traseira e nova cor Cosmo Blue. Já o Basalt ganha sensor de estacionamento já para as versões Feel e manual e automático e ar condicionado digital para a versão Feel.
Na motorização o Firefly 1.0 de 71/75cv combinado com câmbio manual e T200 turbo de 130cv e 20kgfm de torque combinado com câmbio automático CVT não houve qualquer mudança.
Citroën C3, Aircross e Basalt 2026: confira os preços e versões de toda a linha
Citroën C3 Live – R$ 74.990*
• Motor Firefly 1.0
• Ar- condicionado
• Assistente de Partida em Rampa - Hill Assist
• Aviso de portas e porta-malas abertos
• Banco traseiro rebatível
• Chave canivete
• Computador de bordo
• ESS - Emergency Stop Signal
Imprensa Citroën
Avenida das Nações Unidas, 14.261 - Bloco B - 14º Andar
São Paulo – SPhttps://www.media.stellantis.com/br-pt/citroen
• GSI - Gear Shift (indicador de troca de marcha)
• Indicadores de direção laterais nos retrovisores externos
• iTPMS - Monitoramento de pressão de pneus
• Limpador, lavador e desembaçador traseiro
• Luz no porta-luvas
• Painel bitom na cor Cinza Steel
• Para-choques dianteiros e traseiros na cor da carroceria
• Para-sol com espelhos internos para motorista e passageiro
• Rodas de 15” e pneus 195/65
• Saída de ar e comandos de ventilação com detalhes cromados
• Travamento automático das portas com veículo em movimento
• Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense e Cinza Grafito
Citroën C3 Live Pack – R$ 83.990*
Todos os itens da versão Live mais:
• 1 Porta USB tipo A
• Banco do motorista com ajuste de altura
• Citroën Connect touchscreen 10,25″ + espelhamento Android Auto e Apple Car Play sem fio e
controle de áudio no volante com 6 alto-falantes
• Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense e Cinza Grafito
Citroën C3 Feel – R$ 85.990*
Todos os itens da versão Live Pack mais:
• 1 Porta USB tipo A e Tomada 12v no painel
• 2 portas USB tipo C para 2ª fileira
• Alarme
• Bancos dianteiros com apoia cabeça regulável
• Câmera traseira
• DLR com LED
• Duplo Chevron dianteiro cromado
• Maçanetas externas na cor da carroceira
• Painel com tecido e costura azul
• Retrovisores laterais com ajuste elétrico
• Rodas em liga leve 15″ pintadas em Cinza Antra
• Saída de ar em preto brilhante
• Vidros elétricos dianteiros e traseiros com sistema One Touch e anti-esmagamento •
Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense e Cinza Grafito
Citroën C3 XTR – R$ 88.990*
Todos os itens da versão Feel mais:
• Adesivo “XTR” no capô
• Adesivo Light Green na coluna C
• Ar-condicionado automático e digital
• Bancos com revestimento premium, costura Light Green e encosto rebatível •
Duplo Chevron dianteiro escurecido
• Emblema XTR na traseira, bancos dianteiros e soleira
• Faróis de neblina
• Interior escurecido
• Maçanetas internas cromadas
• Painel com revestimento premium soft touch com costura Light Green
• Painel de instrumentos digital 7″
• Pedaleira com acabamento cromado
• Pneus 205/60 - Uso misto (Pirelli Scorpion ATR)
• Portas com revestimento premium soft touch com costura Light Green
• Protetor inferior lateral de porta com detalhes na cor Light Green
• Rodas em liga leve 15″ escurecidas• Soleira de porta
• Volante com revestimento premium com costura Light Green
• Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Cinza Artense com opcional de teto em preto e Branco Banquise com opcional de teto em preto
Citroën C3 YOU! – R$ 103.990*
Todos os itens da versão Feel mais:
• Motor Turbo 200 de até 130 cv
• Câmbio automático CVT com 7 marchas simuladas e Modo Sport
• Adesivo Emerald Blue na coluna C
• Adesivos nas cores preto e Emerald Blue nas portas
• Ar- condicionado automático e digital
• Bancos com revestimento premium com costura azul
• Controlador e limitador de velocidade
• Emblema YOU!
• Faróis de neblina
• Moldura do farol de neblina na cor Emerald Blue
• Painel com revestimento premium soft touch e costura azul
• Painel de instrumentos digital 7″
• Rodas em liga leve 15″ pintadas em Preto com pneus 195/65
• Soleira de porta cromada
• Tapetes com emblema YOU!
• Volante com revestimento premium com costura azul
• Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Grafito e Cinza Artense, com
opcional com teto em preto
Confira a lista de itens e preços da nova gama Citroën Aircross 2026:
Citroën Aircross Feel Turbo 200 AT – R$ 118.800*
• Motor Turbo 200 de até 130 cv
• Câmbio automático CVT com 7 marchas simuladas e Modo Sport
• 1 Porta USB tipo A e tomada 12v no painel
• 2 portas USB tipo C na segunda fileira
• Aerofólio traseiro
• Alarme
• Ar-condicionado
• Apoio de braço do painel de porta revestido em tecido
• Banco do motorista com ajuste de altura
• Bancos traseiros bi-partidos e rebatíveis com ISOFIX e TOP TETHER (fixação para
cadeiras de crianças)
• Chave tipo canivete com abertura remota
• Citroën Connect touchsreen 10,25″ + espelhamento Android Auto e Apple Car Play sem
fio, 6 alto-falantes e controle de áudio no volante
• Direção elétrica
• DRL com LED
• Emblema “Aircross” centralizado
• Espelho de cortesia no para sol motorista e passageiro
• Hill Assist - Assistente de Partida em Rampa
• iTPMS - Monitoramento de pressão de pneus
• Luz de iluminação no porta-malas
• Luz no porta-luvas
• Maçanetas na cor da carroceria
• Painel com revestimento em tecido
• Travamento automático das portas e do porta-malas com veículo em movimento
• Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função One Touch e antiesmagamento
• Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense, Cinza Grafito, Vermelho Rubi
Citroën Aircross Feel 7 Turbo 200 AT – R$ 117.990*
Todos os itens da versão Feel mais:
• Painel de instrumentos digital 7″ TFT
• 3ª fileira com 2 assentos individuais, rebatíveis e removíveis
• Exclusivo sistema de ventilação suplementar no teto
• Logotipo 7 no porta-malas
• Porta celular na 3ª fileira• Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense, Cinza Grafito, Vermelho Rubi
Citroën Aircross Shine 7 Turbo 200 AT – R$ 126.990*
Todos os itens da versão Feel 7 mais:
• Apliques inferiores de para-choque dianteiros e traseiros (skid plates) na cor Technical
Gray
• Apoio de braço da porta com revestimento premium soft touch
• Ar-condicional digital e automático
• Banco do motorista com apoia braço com revestimento premium soft touch
• Bancos com revestimento premium e costura vermelha
• Câmera traseira
• Capa do retrovisor em preto brilhante
• Controlador e limitador de velocidade
• Faixa traseira em preto brilhante
• Faróis de neblina
• Interior escurecido
• Painel com revestimento premium soft touch com costura vermelha
• Porta objetos com acabamento premium no painel
• Retrovisores elétricos
• Rodas de liga-leve de 17” diamantada e pneus 215/60
• Sensor de estacionamento traseiro
• Volante revestido em acabamento premium com costura vermelha
• Cores disponíveis: Cosmo Blue com teto em preto, Preto Perla Nera, Branco Banquise,
Cinza Artense, Cinza Grafito, Vermelho Rubi
Citroën Aircross XTR 7 Turbo 200 – R$ 129.990*
Todos os itens da versão Shine mais:
• Adesivo “XTR” no capô
• Adesivo verde na coluna C
• Apoio de braço com revestimento premium soft touch e costura Light Green
• Bancos com revestimento premium e costura Light Green
• Duplo chevron dianteiro escurecido
• Emblema XTR na traseira, bancos dianteiros e soleira
• Faixa traseira em preto brilhante
• Faróis de neblina
• Grade frontal em preto brilhante
• Painel com revestimento premium soft touch com costura Light Green
• Pedaleira com acabamento cromado
• Pneus 215/60 - Uso misto (Pirelli Scorpion HT)
• Protetor inferior lateral de porta com detalhe na cor Light Green
• Retrovisores elétricos
• Rodas de liga leve 17″ escurecidas
• Soleira de porta
• Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise com teto em preto e Cinza Artense
com teto em preto
Confira a lista de itens e preços da nova gama Citroën Basalt 2026:
Citroën Basalt Feel – R$ 93.990*
• Motor 1.0 Firefly
• 1 Porta USB tipo A e tomada 12v no painel
• 2 Portas USB tipo C para 2ª fileira
• Airbags laterais
• Alarme
• Apliques inferiores de para-choque traseiros (skid plates) pretos
• Ar-condicionado
• Assistente de Partida em Rampa - Hill Assist
• Banco do motorista com ajuste de altura
• Banco do motorista com apoia braço
• Bancos com revestimento de tecido
• Bancos dianteiros com apoia cabeça regulável
• Bancos traseiros com apoio de cabeça regulável nas 3 posições
• Bancos traseiros rebatíveis com ISOFIX e TOP TETHER (fixação para cadeiras de crianças)
• Câmera traseira
• Capa do retrovisor em preto brilhante
• Citroën Connect touchscreen 10,25″ + espelhamento Android Auto e Apple Car Play sem
fio e controle de áudio no volante com 6 alto-falantes
• Comando interno de abertura da tampa de combustível
• Detalhes na cor “Andre Red” na grade frontal e na coluna C
• Direção com assistência elétrica
• DRL com LED
• Espelho de cortesia no para sol motorista e passageiro
• GSI - Gear Shift (indicador de troca de marcha)
• iTPMS - Monitoramento de pressão de pneus
• Luz de iluminação no porta-malas
• Luz no porta-luvas
• Luzes indicadoras de direção nos retrovisores
• Maçanetas na cor da carroceria
• Painel com revestimento de tecido
• Painel de instrumentos digital TFT 7″
• Porta-objetos no painel com pintura cromada
• Retrovisores elétricos
• Rodas de liga leve 16″ pintadas de cinza
• Sensor de estacionamento traseiro
• Travamento automático das portas e do porta-malas com veículo em movimento
• Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função One Touch e antiesmagamento
• Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Azul Cosmo Blue, Cinza Artense, Cinza Grafito e Vermelho Rubi
Citroën Basalt Feel Turbo 200 – R$ 108.990*
Todos os itens da versão Feel mais:
• Motor Turbo 200 de até 130 cv
• Ar-condicionado automático e digital
• Câmbio automático CVT com 7 marchas simuladas e Modo Sport
• Logotipo T200
• Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Azul Cosmo Blue, Cinza Artense, Cinza Grafito e Vermelho Rubi
Citroën Basalt Shine Turbo 200 – R$ 113.990*
Todos os itens da versão Feel Turbo mais:• Bancos com revestimento premium na cor cinza
• Bancos traseiros com apoio de cabeça com abas nas posições laterais
• Controlador e limitador de velocidade com comandos no volante
• Detalhes na cor “Terre de Toscane” na grade frontal e na coluna C
• Faróis de neblina
• Interior escurecido
• Painel com revestimento premium soft touch
• Rodas de liga leve 16″ diamantadas
• Volante com revestimento premium e costura aparente amarela
• Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Azul Cosmo Blue, Cinza Artense, Cinza Grafito e Vermelho Rubi
Citroën Basalt Dark Edition Turbo 200 – R$ 114.990*
Todos os itens da versão Shine Turbo mais:
• Aerofólio com detalhes na cor “Andre Red”
• Apliques inferiores de para-choque dianteiros e traseiros (skid plates) escurecidos
• Bancos com revestimento premium na cor preta
• Detalhes na cor “Andre Red” na grade frontal e na coluna C
• Duplo chevron escurecido
• Logotipo Dark Edition nas laterais dianteiras
• Painel com revestimento premium soft touch
• Pedaleiras esportivas
• Porta-objetos no painel com pintura escurecida
• Protetor de soleiras dianteiras exclusiva “Dark Edition”
• Rodas de liga leve 16″ pintadas de preto
• Tapetes de carpete exclusivos
• Volante com revestimento premium e costura aparente vermelha
• Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Cinza Sting Gray com teto em preto e Cinza Grafito com teto em preto
*Preços de setembro de 2025 válidos para faturamento direto da fábrica para Pessoa Física e cor Preta Perla Nera.
✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp