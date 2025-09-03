Confira a lista de itens e preços da nova gama Citroën 2026 Ao todo, são 11 versões nos três modelos da marca considerando os novos XTR para o C3 hatch e Aircross e Dark Edition apenas para o Basalt Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/09/2025 - 17h00 (Atualizado em 03/09/2025 - 17h00 ) twitter

Citroën C3 XTR Citroën/Divulgação

A Citroën comemora o crescimento de 37% nas vendas no primeiro semestre de 2026 e apresenta as mudanças para os três modelos da gama.

Citroën Aircross XTR Citroën/Divulgação

Ao todo são 11 versões nos três modelos Citroën considerando os novos XTR para o C3 hatch e Aircross e Dark Edition apenas para o Basalt. Em geral, os carros ganham novos acabamentos para reduzir o Feedback de clientes que reclamavam do perfil interno dos carros segundo a própria marca admitiu.

Citroën Basalt Dark Edition Citroën/Divulgação

A linha C3, Aircross e Basalt recebe novos acabamentos internos, novos revestimentos nos bancos, painel com acabamento soft touch parcial, apoio de braço, borda “ultrafina” para a multimídia, controle dos vidros traseiros também na porta do motorista e duas entradas USB-C para carga rápida de celulares.

Citroën C3 XTR Citroën/Divulgação

Olhando para modelos específicos o Citroën C3 ganha ar condicionado digital e painel digital colorido de 7 polegadas na versão You! com motor T200. O Aircross ganha novos emblemas com nome do carro centralizado na tampa traseira e nova cor Cosmo Blue. Já o Basalt ganha sensor de estacionamento já para as versões Feel e manual e automático e ar condicionado digital para a versão Feel.

Citroën C3 XTR Citroën/Divulgação

Na motorização o Firefly 1.0 de 71/75cv combinado com câmbio manual e T200 turbo de 130cv e 20kgfm de torque combinado com câmbio automático CVT não houve qualquer mudança.

Citroën C3, Aircross e Basalt 2026: confira os preços e versões de toda a linha

Citroën C3 Live – R$ 74.990*

• Motor Firefly 1.0

• Ar- condicionado

• Assistente de Partida em Rampa - Hill Assist

• Aviso de portas e porta-malas abertos

• Banco traseiro rebatível

• Chave canivete

• Computador de bordo

• ESS - Emergency Stop Signal

• GSI - Gear Shift (indicador de troca de marcha)

• Indicadores de direção laterais nos retrovisores externos

• iTPMS - Monitoramento de pressão de pneus

• Limpador, lavador e desembaçador traseiro

• Luz no porta-luvas

• Painel bitom na cor Cinza Steel

• Para-choques dianteiros e traseiros na cor da carroceria

• Para-sol com espelhos internos para motorista e passageiro

• Rodas de 15” e pneus 195/65

• Saída de ar e comandos de ventilação com detalhes cromados

• Travamento automático das portas com veículo em movimento

• Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense e Cinza Grafito

Citroën C3 XTR Citroën/Divulgação

Citroën C3 Live Pack – R$ 83.990*

Todos os itens da versão Live mais:

• 1 Porta USB tipo A

• Banco do motorista com ajuste de altura

• Citroën Connect touchscreen 10,25″ + espelhamento Android Auto e Apple Car Play sem fio e

controle de áudio no volante com 6 alto-falantes

• Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense e Cinza Grafito

Citroën C3 XTR Citroën/Divulgação

Citroën C3 Feel – R$ 85.990*

Todos os itens da versão Live Pack mais:

• 1 Porta USB tipo A e Tomada 12v no painel

• 2 portas USB tipo C para 2ª fileira

• Alarme

• Bancos dianteiros com apoia cabeça regulável

• Câmera traseira

• DLR com LED

• Duplo Chevron dianteiro cromado

• Maçanetas externas na cor da carroceira

• Painel com tecido e costura azul

• Retrovisores laterais com ajuste elétrico

• Rodas em liga leve 15″ pintadas em Cinza Antra

• Saída de ar em preto brilhante

• Vidros elétricos dianteiros e traseiros com sistema One Touch e anti-esmagamento •

Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense e Cinza Grafito

Citroën C3 XTR – R$ 88.990*

Todos os itens da versão Feel mais:

• Adesivo “XTR” no capô

• Adesivo Light Green na coluna C

• Ar-condicionado automático e digital

• Bancos com revestimento premium, costura Light Green e encosto rebatível •

Duplo Chevron dianteiro escurecido

• Emblema XTR na traseira, bancos dianteiros e soleira

• Faróis de neblina

• Interior escurecido

• Maçanetas internas cromadas

• Painel com revestimento premium soft touch com costura Light Green

• Painel de instrumentos digital 7″

• Pedaleira com acabamento cromado

• Pneus 205/60 - Uso misto (Pirelli Scorpion ATR)

• Portas com revestimento premium soft touch com costura Light Green

• Protetor inferior lateral de porta com detalhes na cor Light Green

• Rodas em liga leve 15″ escurecidas• Soleira de porta

• Volante com revestimento premium com costura Light Green

• Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Cinza Artense com opcional de teto em preto e Branco Banquise com opcional de teto em preto

Citroën C3 YOU! – R$ 103.990*

Todos os itens da versão Feel mais:

• Motor Turbo 200 de até 130 cv

• Câmbio automático CVT com 7 marchas simuladas e Modo Sport

• Adesivo Emerald Blue na coluna C

• Adesivos nas cores preto e Emerald Blue nas portas

• Ar- condicionado automático e digital

• Bancos com revestimento premium com costura azul

• Controlador e limitador de velocidade

• Emblema YOU!

• Faróis de neblina

• Moldura do farol de neblina na cor Emerald Blue

• Painel com revestimento premium soft touch e costura azul

• Painel de instrumentos digital 7″

• Rodas em liga leve 15″ pintadas em Preto com pneus 195/65

• Soleira de porta cromada

• Tapetes com emblema YOU!

• Volante com revestimento premium com costura azul

• Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Grafito e Cinza Artense, com

opcional com teto em preto

Citroën Aircross XTR Citroën/Divulgação

Confira a lista de itens e preços da nova gama Citroën Aircross 2026:

Citroën Aircross Feel Turbo 200 AT – R$ 118.800*

• Motor Turbo 200 de até 130 cv

• Câmbio automático CVT com 7 marchas simuladas e Modo Sport

• 1 Porta USB tipo A e tomada 12v no painel

• 2 portas USB tipo C na segunda fileira

• Aerofólio traseiro

• Alarme

• Ar-condicionado

• Apoio de braço do painel de porta revestido em tecido

• Banco do motorista com ajuste de altura

• Bancos traseiros bi-partidos e rebatíveis com ISOFIX e TOP TETHER (fixação para

cadeiras de crianças)

• Chave tipo canivete com abertura remota

• Citroën Connect touchsreen 10,25″ + espelhamento Android Auto e Apple Car Play sem

fio, 6 alto-falantes e controle de áudio no volante

• Direção elétrica

• DRL com LED

• Emblema “Aircross” centralizado

• Espelho de cortesia no para sol motorista e passageiro

• Hill Assist - Assistente de Partida em Rampa

• iTPMS - Monitoramento de pressão de pneus

• Luz de iluminação no porta-malas

• Luz no porta-luvas

• Maçanetas na cor da carroceria

• Painel com revestimento em tecido

• Travamento automático das portas e do porta-malas com veículo em movimento

• Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função One Touch e antiesmagamento

• Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense, Cinza Grafito, Vermelho Rubi

Citroën Aircross XTR Citroën/Divulgação

Citroën Aircross Feel 7 Turbo 200 AT – R$ 117.990*

Todos os itens da versão Feel mais:

• Painel de instrumentos digital 7″ TFT

• 3ª fileira com 2 assentos individuais, rebatíveis e removíveis

• Exclusivo sistema de ventilação suplementar no teto

• Logotipo 7 no porta-malas

• Porta celular na 3ª fileira• Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense, Cinza Grafito, Vermelho Rubi

Citroën Aircross XTR Citroën/Divulgação

Citroën Aircross Shine 7 Turbo 200 AT – R$ 126.990*

Todos os itens da versão Feel 7 mais:

• Apliques inferiores de para-choque dianteiros e traseiros (skid plates) na cor Technical

Gray

• Apoio de braço da porta com revestimento premium soft touch

• Ar-condicional digital e automático

• Banco do motorista com apoia braço com revestimento premium soft touch

• Bancos com revestimento premium e costura vermelha

• Câmera traseira

• Capa do retrovisor em preto brilhante

• Controlador e limitador de velocidade

• Faixa traseira em preto brilhante

• Faróis de neblina

• Interior escurecido

• Painel com revestimento premium soft touch com costura vermelha

• Porta objetos com acabamento premium no painel

• Retrovisores elétricos

• Rodas de liga-leve de 17” diamantada e pneus 215/60

• Sensor de estacionamento traseiro

• Volante revestido em acabamento premium com costura vermelha

• Cores disponíveis: Cosmo Blue com teto em preto, Preto Perla Nera, Branco Banquise,

Cinza Artense, Cinza Grafito, Vermelho Rubi

Citroën Aircross XTR 7 Turbo 200 – R$ 129.990*

Todos os itens da versão Shine mais:

• Adesivo “XTR” no capô

• Adesivo verde na coluna C

• Apoio de braço com revestimento premium soft touch e costura Light Green

• Bancos com revestimento premium e costura Light Green

• Duplo chevron dianteiro escurecido

• Emblema XTR na traseira, bancos dianteiros e soleira

• Faixa traseira em preto brilhante

• Faróis de neblina

• Grade frontal em preto brilhante

• Painel com revestimento premium soft touch com costura Light Green

• Pedaleira com acabamento cromado

• Pneus 215/60 - Uso misto (Pirelli Scorpion HT)

• Protetor inferior lateral de porta com detalhe na cor Light Green

• Retrovisores elétricos

• Rodas de liga leve 17″ escurecidas

• Soleira de porta

• Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise com teto em preto e Cinza Artense

com teto em preto

Citroën Basalt Dark Edition

Confira a lista de itens e preços da nova gama Citroën Basalt 2026:

Citroën Basalt Feel – R$ 93.990*

• Motor 1.0 Firefly

• 1 Porta USB tipo A e tomada 12v no painel

• 2 Portas USB tipo C para 2ª fileira

• Airbags laterais

• Alarme

• Apliques inferiores de para-choque traseiros (skid plates) pretos

• Ar-condicionado

• Assistente de Partida em Rampa - Hill Assist

• Banco do motorista com ajuste de altura

• Banco do motorista com apoia braço

• Bancos com revestimento de tecido

• Bancos dianteiros com apoia cabeça regulável

• Bancos traseiros com apoio de cabeça regulável nas 3 posições

• Bancos traseiros rebatíveis com ISOFIX e TOP TETHER (fixação para cadeiras de crianças)

• Câmera traseira

• Capa do retrovisor em preto brilhante

• Citroën Connect touchscreen 10,25″ + espelhamento Android Auto e Apple Car Play sem

fio e controle de áudio no volante com 6 alto-falantes

• Comando interno de abertura da tampa de combustível

• Detalhes na cor “Andre Red” na grade frontal e na coluna C

• Direção com assistência elétrica

• DRL com LED

• Espelho de cortesia no para sol motorista e passageiro

• GSI - Gear Shift (indicador de troca de marcha)

• iTPMS - Monitoramento de pressão de pneus

• Luz de iluminação no porta-malas

• Luz no porta-luvas

• Luzes indicadoras de direção nos retrovisores

• Maçanetas na cor da carroceria

• Painel com revestimento de tecido

• Painel de instrumentos digital TFT 7″

• Porta-objetos no painel com pintura cromada

• Retrovisores elétricos

• Rodas de liga leve 16″ pintadas de cinza

• Sensor de estacionamento traseiro

• Travamento automático das portas e do porta-malas com veículo em movimento

• Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função One Touch e antiesmagamento

• Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Azul Cosmo Blue, Cinza Artense, Cinza Grafito e Vermelho Rubi

Citroën Basalt Dark Edition

Citroën Basalt Feel Turbo 200 – R$ 108.990*

Todos os itens da versão Feel mais:

• Motor Turbo 200 de até 130 cv

• Ar-condicionado automático e digital

• Câmbio automático CVT com 7 marchas simuladas e Modo Sport

• Logotipo T200

• Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Azul Cosmo Blue, Cinza Artense, Cinza Grafito e Vermelho Rubi

Citroën Basalt Shine Turbo 200 – R$ 113.990*

Todos os itens da versão Feel Turbo mais:• Bancos com revestimento premium na cor cinza

• Bancos traseiros com apoio de cabeça com abas nas posições laterais

• Controlador e limitador de velocidade com comandos no volante

• Detalhes na cor “Terre de Toscane” na grade frontal e na coluna C

• Faróis de neblina

• Interior escurecido

• Painel com revestimento premium soft touch

• Rodas de liga leve 16″ diamantadas

• Volante com revestimento premium e costura aparente amarela

• Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Azul Cosmo Blue, Cinza Artense, Cinza Grafito e Vermelho Rubi

Citroën Basalt Dark Edition

Citroën Basalt Dark Edition Turbo 200 – R$ 114.990*

Todos os itens da versão Shine Turbo mais:

• Aerofólio com detalhes na cor “Andre Red”

• Apliques inferiores de para-choque dianteiros e traseiros (skid plates) escurecidos

• Bancos com revestimento premium na cor preta

• Detalhes na cor “Andre Red” na grade frontal e na coluna C

• Duplo chevron escurecido

• Logotipo Dark Edition nas laterais dianteiras

• Painel com revestimento premium soft touch

• Pedaleiras esportivas

• Porta-objetos no painel com pintura escurecida

• Protetor de soleiras dianteiras exclusiva “Dark Edition”

• Rodas de liga leve 16″ pintadas de preto

• Tapetes de carpete exclusivos

• Volante com revestimento premium e costura aparente vermelha

• Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Cinza Sting Gray com teto em preto e Cinza Grafito com teto em preto

*Preços de setembro de 2025 válidos para faturamento direto da fábrica para Pessoa Física e cor Preta Perla Nera.

