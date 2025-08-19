Citroën confirma Basalt Dark Edition no Brasil SUV cupê terá pintura e acabamento exclusivos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/08/2025 - 14h00 (Atualizado em 19/08/2025 - 14h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Citroën Basalt Dark Edition Citroën/Divulgação

A Citroën anunciou a chegada do Basalt Dark Edition ao mercado brasileiro. O SUV cupê terá motor 1.0 turbo T200, de até 130 cv e 20,4 kgfm, com câmbio CVT de sete marchas. A marca ainda não divulgou a data de lançamento. Vale lembrar que o Basalt é o modelo mais vendido na família C3 e se destaca nos números bem à frente do C3 hatch e Aircross.

Citroën Basalt Citroën/Divulgação

A edição especial terá pintura preta metálica, aerofólio e faixa vermelha, além de logotipo exclusivo nas portas. As rodas de 17 polegadas também receberão acabamento escurecido.

Citroën Basalt Feel Turbo Marcos Camargo Jr. 28.05.2025

Entre os equipamentos esperados estão ar-condicionado digital automático, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, central multimídia de 10” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, vidros e travas elétricas, direção elétrica, além de portas USB dianteiras e traseiras.

Citroën Basalt Feel Turbo Marcos Camargo Jr. 28.05.2025

O Citroën Basalt somou 10.017 unidades vendidas no primeiro semestre de 2025. O Citroën C3 hatch ficou bem atrás com 6.636 unidades comercializadas. A linha 2026 da família C3 será lançada em breve com novidades como as versões XTR já confirmadas.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.