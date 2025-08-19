Citroën confirma Basalt Dark Edition no Brasil
SUV cupê terá pintura e acabamento exclusivos
A Citroën anunciou a chegada do Basalt Dark Edition ao mercado brasileiro. O SUV cupê terá motor 1.0 turbo T200, de até 130 cv e 20,4 kgfm, com câmbio CVT de sete marchas. A marca ainda não divulgou a data de lançamento. Vale lembrar que o Basalt é o modelo mais vendido na família C3 e se destaca nos números bem à frente do C3 hatch e Aircross.
A edição especial terá pintura preta metálica, aerofólio e faixa vermelha, além de logotipo exclusivo nas portas. As rodas de 17 polegadas também receberão acabamento escurecido.
Entre os equipamentos esperados estão ar-condicionado digital automático, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, central multimídia de 10” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, vidros e travas elétricas, direção elétrica, além de portas USB dianteiras e traseiras.
O Citroën Basalt somou 10.017 unidades vendidas no primeiro semestre de 2025. O Citroën C3 hatch ficou bem atrás com 6.636 unidades comercializadas. A linha 2026 da família C3 será lançada em breve com novidades como as versões XTR já confirmadas.
