Conheça os 10 carros híbridos mais econômicos do Brasil segundo o Inmetro Cruzamos os dados oficiais com os nossos resultados em testes práticos desses modelos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/04/2025 - 09h00 (Atualizado em 28/04/2025 - 09h00 )

Fiat/Divulgação PEDRO BRITO

Economizar combustível é muito importante e por isso os carros híbridos ganham cada vez mais espaço no Brasil. Embora existam várias tecnologias de “hibridização” o consumidor nem sempre sabe qual o nível de economia que pode chegar com um veículo eletrificado. Confira a lista do R7-Autos Carros com os carros híbridos mais econômicos do Brasil segundo o Inmetro considerando o uso combinado em percursos urbanos onde eles são mais eficientes. Kia Niro HEV – 18,3 km/lO modelo de Kia tem visual arrojado e motor 1.6 aspirado Gamma combinado com motor elétrico que rende 141cv e 27kgfm. O tanque é pequeno com 42 litros mas isso permite rodar mais de 800km sem reabastecer. No nosso teste na cidade ele rendeu mais que a média do Inmetro: 19,8km/l na cidade

Kia Niro: ilustre diferente faz mais de 20km/l (veja o teste) Marcos Camargo Jr.

Lexus UX 300h – 17,3 km/lO Lexus também traz visual arrojado e um motor bem conhecido no Corolla Cross porém com mais eficiência. Alia 2.0 a gasolina com 152cv e 18,8kgfm de torque, lembrando que no Corolla Cross são apenas 101cv, associado ao motor elétrico de 112cv e 20,6kgfm de torque (no Toyota são 72cv). A potência combinada é de 198cv capaz de acelerar de 0-100km/h em 8,1s. Nosso teste rendeu consumo de 18,5km/l na cidade, melhor que o Inmetro.

Marcos Camargo Jr. 10.02.2025

BYD King DMi – 16,8 km/lOutro carro que tem bom consumo na prática é o BYD King. Combina o motor 1.5 a gasolina de 110cv e 13,8kgfm com motor elétrico de 197cv e resulta em 235 cv de potência combinada e bateria de 18,3 kWh (nominal) e tem recarga AC de até 6,6 kW na versão GS. O consumo, na prática, também superou e muito a medida oficial em nosso teste prático. O consumo com baterias carregadas chegou a 23,8 km/l. Com bateria descarregada o consumo foi menos interessante: 19,9 km/l,

‌



Sedã da BYD usa sistema eletrificado hírido plug-in

Lexus NX350h – 15,7 km/lOutro produto da Lexus entra na lista dos mais econômicos. Além do visual atualizado ele tem motor 2,5 litros de 192 cv. O motor elétrico dianteiro tem 182 cv e traseiro 54cvresultando em potência combinada de 246 cv. Não testamos esse carro recentemente para uma média prática então ficamos com os dados oficiais de consumo.

Lexus/Divulgação

Toyota RAV4 SX Connect – 15,3 km/lO RAV4 não é um produto popular da Toyota no Brasil pelo posicionamento e preço mas sua proposta é interessante. O motor é o mesmo do NX350h com 2.5 aspirado de 182 cv, combinado com um motor elétrico dianteiro de 185 cv e um traseiro de 54 cv. Na soma, o RAV4 conta com 306 cv. No ciclo inmetro seu consumo é de 15,3km/h e só pudemos testar o carro nos Estados Unidos em outro tipo de via, combustível puro e não adicionado de etanol e quase sem transito onde o consumo ficou em torno dos 19,9km/h.

‌



Marcos Camargo Jr. 14.10.2024 Marcos Camargo Jr. 14.10.2024

BYD Song Pro DMi – 15,2 km/lO veículo mais vendido da lista do Inmetro é o Song Plus da BYD. Já tivemos contato várias vezes com o SUV que combina motor 1.5 aspirado e motor elétrico com 235cv e 40kgfm e bateria Blade Battery (LFP) de 18,3 kWh. A autonomia com essa motorização de 235cv chega a 1.100 km e o consumo chega a 13,2 km/l na estrada e 15,2 km/l na cidade. Na prática, IM baterias carregadas nosso teste sempre rendeu 20km/l.

BYD Song Pro: híbrido plugin mais barato é bom mas sacrifica segurança Marcos Camargo Jr. 18.07.2024

Toyota Corolla Altis Hybrid (Flex) – 14,5 km/lO sedã médio mais vendido do país mantém seu desenho já conhecido há anos, teve novidades em itens como painel digital, freio eletrônico e multimídia e o motor combina o 1.8 aspirado de 101 cv com um motor elétrico de 72cv resultando em 122cv. Nossos testes com o Corolla sempre renderam consumo acima dos 15km/h. Na cidade seu consumo combinado é de 18,5km/l.

‌



Toyota/Divulgação

GWM Haval H6 HEV – 14,4 km/lOutro produto com bom volume de vendas é o Haval HEV, com motor híbrido “puro” sem recarga externa. O motor é 1.5 turbo de 149cv e 23,9kgfm associado a um motor elétrico de 136cv e uma bateria de 1.6 kWh, resultando em 243 cv de potência combinada. Seu consumo pratico também foi superado em nossos testes que renderam uma média de 17,4km/l.

GWM/Divulgação

Fiat Pulse Audace HYB (MHEV) – 13,4 km/lO Pulse é o híbrido mais acessível do país porém não conta com motor de tração elétrica. Ainda assim, é um destaque do seu segmento com motor T200 de 130cv e 20kgfm combinado com um motor gerador que reduz o consumo em determinadas situações. Com gasolina o teste do R7 rendeu 13,4km/l na cidade, o que é exatamente a média do Inmetro, já na estrada fizemos 15,1 km/l, o que é superior ao divulgado, que é de 14,4 km/l.

Fiat/Divulgação

Fiat Fastback Audace HYB (MHEV) – 12,6 km/lO Fastback usa o mesmo motor e conjunto híbrido leve do Pulse porém em um veículo maior e sensivelmente mais pesado. No nosso teste também chegamos a mesma média do Inmetro de 12,6km/l enquanto na estrada ficou em 13,9km/l.

