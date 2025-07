Corolla Altis Premium 2025: teste com o sedã híbrido que ganhou novidades Sedã tem só 122cv mas garante o compromisso com a economia Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/07/2025 - 20h00 (Atualizado em 03/07/2025 - 20h00 ) twitter

Toyota Corolla Altis Premium 2025 Marcos Camargo Jr. 03.07.2025

O sedã médio mais vendido do país é o Toyota Corolla. Com cerca de 3.000 unidades comercializadas por mês, cerca de 20 a 30% são carros com motor híbrido. Na linha 2025 a Toyota atualizou discretamente o Corolla para mantê-lo competitivo. O R7-Autos Carros testou o Corolla Altis HYBRID 2025 com seus pontos positivos e negativos.

Toyota Corolla Altis Premium 2025 Marcos Camargo Jr. 03.07.2025

Se por fora o Corolla é quase o mesmo desde 2019, mudando apenas o pára-choque ao longo desse tempo, é possível dizer que o sedã “envelheceu bem” e não ficou datado.

Toyota Corolla Altis Premium 2025 Marcos Camargo Jr. 03.07.2025

Mas algumas coisas mudaram. Para a linha Corolla 2025, o Toyota Safety Sense (TSS) também foi atualizado com novas funcionalidades. O Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo (ACC) tem função stop and Go, que permite acompanhar o trânsito urbano, Sistema de Alerta de Mudança de Faixas com Assistente de Permanência – LDA (Lane Departure Alert) agora com Assistência a Permanência de Faixa – LTA (Lane Tracing Assist) também é novidade.

Toyota Corolla Altis Premium 2025 Marcos Camargo Jr. 03.07.2025

Para a linha 2025, o Corolla recebe o sistema “Toyota Serviços Conectados”, com aplicativo que permite consultar status do veículo, histórico de viagens, lembrete para revisões, indicadores de consumo e diagnóstico de falhas sem nenhum custo adicional no aplicativo Toyota App. Por 12 meses o cliente tem acesso aos serviços conectados.

Motor do Corolla

O motor da linha Toyota Corolla não mudou: no caso do híbrido o propulsor combina o motor 1.8L VVT-i 16V de ciclo Atkinson flex com 98/101cv e 14,5 kgfm de torque em conjunto com dois motores elétricos (MG1 e MG2) de 72 cv de potência e 16,6 kgfm de torque e potência combinada de 122cv sem dados de torque combinado informados.

Toyota Corolla Altis Premium 2025 Marcos Camargo Jr. 03.07.2025

O consumo do carro informado fica entre 15,5 e 17,5km/l com gasolina e foi exatamente essa média que obtivemos durante o nosso teste.

Toyota Corolla Altis Premium 2025 Marcos Camargo Jr. 03.07.2025

Outra mudança foi a adoção da multimídia de dez polegadas com câmera de ré e sistema atualizados. A tela ficou mais responsiva, a interface é nova mas a resolução da câmera de ré.

Teste com o consagrado sedã

O Corolla Altis Hybrid é referência em solidez e confiança mecânica há anos e a Toyota faz questão de manter esses atributos. O sedã segue com condução confortável, tem pacote de itens de segurança bem completo e seu desempenho não é brilhante mas o consumo pode compensar no final das contas dependendo do perfil do motorista.

Toyota Corolla Altis Premium 2025 Marcos Camargo Jr. 03.07.2025

O Corolla consegue somar os dois motores nas saídas mas o ideal é acelera-lo progressivamente para que o elétrico faça a tração inercial. Depois o motor a combustão soma sua potência e se obtém uma média de consumo. Na estrada não se pode ter pressa mas para uma viagem tranquila não haverá nenhum problema.

Até 10 anos de garantia

A Toyota também incluiu o Corolla no programa de 10 anos de garantia que já é válido para a linha Hilux. Basta fazer as revisões dentro da rede de concessionários.

Toyota Corolla Altis Premium 2025 Marcos Camargo Jr. 03.07.2025

O Corolla híbrido tem como concorrentes o BYD King que na versão GS tem o dobro de potência e mais economia pelo mesmo preço (ou menos: R$ 191,5 mil) ou o Honda Civic e:HEV que é bem eficiente, mais potente mas também bem mais caro: R$ 265,5 mil.

Preços e versões do Corolla 2025

Corolla GLi 2.0L – R$ 158.490

Corolla XEi 2.0L – R$ 161.990

Corolla Altis 2.0L Premium – R$ 188.590

Corolla GR-Sport 2.0L – R$ 189.990

Corolla Altis Hybrid Premium – R$ 199.990

