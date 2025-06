Oficial: Honda Civic Hybrid 2026 estreia com novo visual Preço é o mesmo da versão 2024 mas há mais itens de série e conectividade Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/06/2025 - 14h00 (Atualizado em 30/06/2025 - 14h00 ) twitter

Honda Civic Hybrid 2026 Honda/Divulgação

A Honda oficializou hoje as mudanças no Civic Hybrid 2026 com pequenas alterações visuais, de conteúdo, conectividade aprimorada e mesmo preço da linha anterior: R$ 265,9 mil. No universo dos sedãs híbridos o mercado brasileiro tem o consolidado Toyota Corolla e também o BYD King.

Honda Civic Hybrid 2026 Honda/Divulgação

Entre as mudanças visuais que a Honda apresentou no Festival Interlagos. Há uma nova grade frontal com detalhe hexagonal e para-choque dianteiro, além de lanternas traseiras escurecidas. As rodas tem 17 polegadas calçadas com pneus 215/50 R17 91V.

Honda Civic Hybrid 2026 Honda/Divulgação

Por dentro não há mudanças e o painel continua com 10 polegadas enquanto a multimídia com serviços Google embarcado para automóveis – Google Maps, Play Store e assistente por voz. O sistema de som é Bose com 12 falantes.

‌



Honda Civic Hybrid 2026 Honda/Divulgação

A motorização não sofreu mudanças e o Civic HYBRID mantém a tecnologia e:HEV: são dois motores elétricos de 184cv e 32kgfm e um 2.0 com combustão interna, ciclo Atkinson e injeção direta de gasolina de 143cv. Vale lembrar que o Civic usa sistema de “motor gerador” controlado por uma IPU – Intelligent Power Unit, onde o conjunto de baterias de íons de lítio fica posicionado sob o assento do banco traseiro.

‌



Honda Civic Hybrid 2026 Honda/Divulgação

Entre os itens de série o Civic HYBRID mantém o sistema Honda SENSING, com controle de Cruzeiro adaptativo, manutenção do carro na faixa, mitigação de evasão da pista entre outros itens.

Honda Civic Hybrid 2026 Honda/Divulgação

Disponível nas cores Preto Cristal (perolizado) e Cinza Basalto (metálico), com interior na cor preta, o Civic Advanced Hybrid começa a ser vendido em julho no valor de R$ 265.900,00. A garantia é de 3 anos sem limite de quilometragem, e o conjunto elétrico (baterias e motores) tem cobertura de 8 anos ou 160.000 km.

‌



