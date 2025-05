Dacia alcança produtividade de 1 carro por minuto na Europa Marca do grupo Renault supera 8 milhões de unidades produzidas na Romênia Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/05/2025 - 17h00 (Atualizado em 02/05/2025 - 17h00 ) twitter

A Dacia, marca de carros mais baratos do grupo Renault com forte presença na Europa, alcançou a produtividade de 1 carro a cada 55 segundos na fábrica de Mioveni, na Romênia. A unidade é a única da marca Dacia e tem capacidade para produzir 350.000 veículos por ano e responde sozinho por 8% das exportações do país.

Dacia, empresa do grupo Renault

A fábrica iniciada em 1968 sempre teve parceria com a Renault e só em 1999 foi adquirida por completo.

A partir de 2004 com o lançamento do Logan e do Sandero que também foram produzidos no Brasil (sob a bandeira Renault) e deram origem ao SUV Duster produzido até hoje na Europa e Brasil.

Dacia, empresa do grupo Renault

Hoje, além do Logan e Sandero na Europa, a Dacia produz o Lokker, Lodgy e Dokker. Até hoje, desde 2004, oito milhões de veículos foram produzidos em Mioveni.

Dacia, empresa do grupo Renault

