De malas prontas para o Brasil, Zeekr 7X conquista o iF Design Award 2025 SUV elétrico chega em breve ao mercado nacional Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/07/2025 - 14h52 (Atualizado em 25/07/2025 - 14h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Zeekr/Divulgação

O Zeekr 7X, novo SUV elétrico da marca premium do grupo Geely, foi um dos destaques do iF Design Award 2025, uma das premiações de design mais prestigiadas do mundo. Desenvolvido no estúdio global da Zeekr em Gotemburgo, na Suécia, o modelo foi selecionado entre quase 11 mil projetos inscritos por participantes de 66 países. A cerimônia de premiação aconteceu em Hamburgo, na Alemanha, e contou com um júri composto por 131 especialistas internacionais em design.

Zeekr/Divulgação

O modelo chamou a atenção pela linguagem visual batizada pela marca de “Hidden Energy Design”, que combina linhas sólidas e elegantes com elementos tecnológicos discretos. De acordo com a Zeekr, o conceito busca transmitir sensação de segurança e sofisticação, ao mesmo tempo em que favorece o aproveitamento do espaço interno.

Zeekr/Divulgação

O Zeekr 7X será oferecido no Brasil apenas na variante com tração integral (AWD) de 636cv, sistema de voltagem 800v para recarga e autonomia de 543km no ciclo WLTP com bateria CATL de 100kwh. A bateria de 800V tem novidades como alerta precoce, resfriamento ativo, isolamento térmico passivo e desligamento inteligente. Essa estrutura de alta tensão, permite carregamento ultrarrápido de 10% a 80% em cerca de 13 minutos (em estações de 360 kW).

Marcos Camargo Jr. 24.04.2025

O Zeekr 7X é mais um produto baseado na plataforma SEA ampliada (chamada PMA2+) e mede 4,82m de comprimento, 1,93m de largura, 1,85m de altura e 2,92m de entre eixos.

‌



Marcos Camargo Jr. 24.04.2025

O Zeekr X7 estará em pré venda no site da importadora mas o valor não foi divulgado. A Zeekr já tem concessionários em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Brasília e outras cidades num total de 11 lojas.

ZEEKR 7X é o concorrente do Tesla Model Y na China com 639cv e 72kgfm. Logo no Brasil. VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.