Zeekr confirma venda do SUV 7X elétrico no Brasil Modelo pode complementar a gama que já tem X e 001 confirmados para o Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/07/2025 - 14h00 (Atualizado em 14/07/2025 - 14h00 )

A Zeekr está no Brasil há menos de um ano e alguém do X e o 001 tornou oficial a venda do SUV de luxo 7X . O R7-Autos Carros foi o primeiro veículo do Brasil a divulgar a novidade ainda durante o Salão de Xangai.

O Zeekr 7X será vendido no Brasil apenas na variante com tração integral (AWD) de 636cv, sistema de voltagem 800v para recarga e autonomia de 543km no ciclo WLTP com bateria CATL de 100kwh. A bateria de 800V tem novidades como alerta precoce, resfriamento ativo, isolamento térmico passivo e desligamento inteligente. Essa estrutura de alta tensão, permite carregamento ultrarrápido de 10% a 80% em cerca de 13 minutos (em estações de 360 kW).

Com nova nomenclatura o 7X é baseado no sedã 007 com o design que segundo a marca segue o conceito Hidden Energy Design”. Seu visual fluido com vincos no capô e amplas rodas além de traseira elevada, o Zeekr 7X já é vendido na Europa.

Entre as novidades estão as telas de LED que interagem com o exterior a partir de mensagens escritas na multimídia e são integradas aos faróis pixelados.

O Zeekr 7X é mais um produto baseaao na plataforma SEA ampliada (chamada PMA2+) e mede 4,82m de comprimento, 1,93m de largura, 1,85m de altura e 2,92m de entre eixos. A partir dessa base ampliada a Zeekr pode fazer outros SUvs e até picapes elétricos.

O Zeekr X7 estará em pré venda por meio do site da marca mas o preço ainda não foi divulgado.

