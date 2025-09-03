Dia da Kombi: ela foi um sucesso mas não foi pioneira Projetos da DKW e Tempo vieram na mesma época Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/09/2025 - 02h00 ) twitter

Dia da Kombi Volkswagen/Divulgação

No dia 2 de setembro de 1957 a Kombi começou a sair finalmente das linhas de montagem da Volkswagen em São Bernardo do Campo. Após quatro anos de montagem a partir de kits vindos da Alemanha, como ganhava finalmente a sua produção nacional. Sua história é cheia de curiosidades uma vez que o Brasil também foi o último país a deixar de produzir a utilitária. No dia em que comemoramos o nascimento da Kombi nacional o R7-Autos Carros vai lembrar dos veículos que a antecederam e, de certa forma, que inspiraram o projeto.

Dia da Kombi Volkswagen/Divulgação

A ideia de um veículo com piso plano, que pudesse ser utilizado para transportes rápidos de cargas leves e um preço acessível foi muito bem planejado pela Volkswagen. No entanto, no mercado da época, já haviam outros produtos com a mesma proposta.

Dia da Kombi Volkswagen/Divulgação

Devemos lembrar que o primeiro projeto da Kombi surgiu a partir do comerciante holandês Ben Pon, que importava veículos para o seu país e tinha ima demanda por utilitários pequenos para o transporte rápido de gêneros de primeira necessidade. Em 1947 ele rascunhou a ideia da Kombi olhando o Plattenwagen, um veículo plano usado na fabrica de Wolfsburg na Alemanha.

Dia da Kombi Volkswagen/Divulgação

Foi Heinrich Nordhoff, que se tornou presidente da VW em 1º de janeiro de 1948 que impulsionou o projeto da Kombi.

Dia da Kombi Volkswagen/Divulgação

Na época haviam produtos como o DKW F89 L de 1948 que tinha motor dianteiro com amplo espaço traseiro livre. O desenho em formato de caixa inspirou o desenvolvimento da Kombi. O Tempo Matador lançado em 1949 também bebia dessa fonte. E tinha motor Volkswagen porém posicionado também na frente e com transeixo para a tração traseira.

Dia da Kombi Volkswagen/Divulgação

A Kombi efetivamente começou a ser produzida em março de 1950 e no mesmo ano chegaria o primeiro lote importado com algumas unidades ao Brasil.

Dia da Kombi Volkswagen/Divulgação

Para racionalizar a linha de produção na Alemanha a Volkswagen posicionou o motor da Kombi na traseira como no Fusca. Assim era possível produzir o chassi e motor na mesma linha aumentando a produtividade. Vale lembrar que a Kombi foi produzida no Brasil de 1957 até o ano de 2013, sendo o último país a deixar de produzir a Velha Senhora.

