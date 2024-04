Dois anos depois, Honda City 2024 ainda é boa compra? Veja os prós e contras

Alto contraste

O Honda City hatchback é um dos modelos mais avançados neste segmento de compactos. Lançado há pouco mais de dois anos, ele se estabeleceu como uma referência nessa categoria. Após esse período, realizamos novamente um teste de rodagem, desta vez com a versão Touring, que é a topo de linha e atualmente tem preço de R$ 138 mil.

HONDA CITY 2024: vai mudar? Ainda vale a compra? Pontos POSITIVOS e NEGATIVOS. Veja o vídeo!

Ao longo deste tempo, o Honda City não passou por nenhuma mudança visual significativa, nem foi atualizado com novos equipamentos. No entanto, permanece como um hatch versátil, graças aos bancos modulares Magic Seat, que ampliam a capacidade de carga e facilitam o transporte de diversos objetos.

Por exemplo, um carrinho de bebê pode ser facilmente transportado sem aperto ou dificuldades, sem a necessidade de utilizar o porta-malas. Este argumento pode ser especialmente atrativo para os antigos compradores do Fit, que estavam acostumados com essa modularidade e funcionalidade.

Economia a bordo

O Honda City vem equipado com um motor de 1.5 litro DOHC i-VTEC, com injeção direta e duplo comando de válvulas, aspirado e flex, que entrega 126 cv a 6.200 rpm e 15,5 kgfm de torque com gasolina, e 15,8 kgfm de torque com etanol, ambos atingidos a 4.600 rpm para os dois combustíveis. A transmissão é automática do tipo CVT. Durante o nosso teste de cerca de 540 km com o veículo, obtivemos um rendimento de 14,5 km/l com gasolina, rodando na cidade.

Por dentro, o hatch apresenta um painel de instrumentos com uma tela de TFT de 7 polegadas à esquerda, em conjunto com um velocímetro analógico. Além disso, possui um volante multifuncional e uma central multimídia de 8 polegadas, com conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay. No entanto, é importante destacar como ponto negativo a ausência de pontos de carga USB-C e a falta de ajuste de altura do cinto de segurança.

Embora tenha uma boa modularidade de bancos, o City hatch possui um porta-malas de apenas 265 litros. No entanto, o espaço de 2,60 metros de entre eixos é bem aproveitado. Além disso, pessoas mais altas não sofrem com o espaço, uma vez que o modelo tem uma altura de 1.498 mm e uma cabine elevada para proporcionar maior conforto.

A largura do City hatch é de 1,74 metros e seu comprimento é de 4,34 metros, tornando-o um pouco mais amplo que modelos como Onix, Polo, HB20, Argo, Sandero, Peugeot 208 e até mesmo o Yaris, considerado seu rival direto.

Apesar do preço elevado, esta versão traz recursos valiosos, como o piloto automático adaptativo e os itens de segurança do Honda Sensing, que incluem alerta e frenagem autônoma de emergência, assistente para manter na faixa de rolagem e sistema de mitigação de evasão de pista. Além disso, conta com sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, porém, a câmera de ré apresenta uma qualidade inferior.

Ao volante

O Honda City é um carro muito bem dimensionado para as condições das ruas brasileiras. Oferece estabilidade e um ambiente bastante silencioso durante a condução. No entanto, é importante notar que ele sacrifica um pouco de potência nesta motorização. Seu torque é relativamente baixo e as retomadas são mais lentas, algo com o qual é preciso se acostumar.

O motor, embora não seja turbinado, responde bem na saída com o câmbio CVT, proporcionando uma condução suave. No entanto, pode perder um pouco de força em altas rotações. Apesar disso, oferece conforto para rodar e uma boa lista de itens de série, agregando valor ao veículo.

O Honda City Touring 2024 se destaca como o hatch mais equipado de sua classe, porém também é o mais caro, com um preço de R$ 138 mil. Comparando a versão hatch do Honda com outros modelos 1.0 turbo em suas versões topo de linha, observamos que o City é cerca de R$ 20 mil mais caro do que seus concorrentes.

No entanto, é importante considerar que ele oferece uma construção sólida, uma ampla lista de itens de série e um conforto excepcional, o que também é um fator a ser levado em conta ao comparar hatches em suas versões mais equipadas.